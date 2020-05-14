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常见毒蘑菇

2020年05月14日09:53 来源：海南日报

1.急性肝损害型：多在餐后数小时至30小时发病，早期出现消化道症状。多数患者逐渐好转，出现1～2天的“假愈期”，之后出现急性肝损害，表现为黄疸、肝区疼痛，血生化见谷丙转氨酶和总胆红素升高等，少数患者伴有心律失常、肾损害等，严重者因急性肝衰竭死亡。该型是造成我国蘑菇中毒死亡的最主要类型。

常见造成肝损害的毒蘑菇有：鹅膏属的灰花纹鹅膏、致命鹅膏、裂皮鹅膏、假淡红鹅膏和黄盖鹅膏等；环柄菇属的肉褐鳞环柄菇和毒环柄菇等；盔孢伞属的条盖盔孢伞和纹缘盔孢伞等。

2.胃肠炎型：为临床上最常见的类型。一般发病快，多在进食后10分钟至2小时发病，少数患者可达6小时。主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、全身无力。持续时间较短，多在1-3天好转，预后良好。严重者可因剧烈呕吐及腹泻，出现脱水及电解质紊乱，甚至休克。

造成胃肠炎型的蘑菇很多，常见的有：鬼伞属的毛头鬼伞、墨汁拟鬼伞；毒红菇、点柄黄红菇；大青褶伞、球盖青褶伞；粉褶白环菇；蛇头菌等。

3.溶血型：多在餐后30分钟至3小时内发病，早期出现消化道症状，随后大量红细胞破坏，出现腰部酸痛、血红蛋白尿、贫血、黄疸、急性肾损害，严重者可出现肾衰竭甚至死亡。

常见造成溶血型的毒蘑菇有：卷边桩菇；红角肉棒菌等。

4.神经精神型：发病快，多在进食后15分钟至2小时内发病。除有消化道症状外，还出现神经精神症状，如瞳孔缩小、多汗、流涎、兴奋、视物模糊、幻觉、步态蹒跚、谵妄等，严重者可出现视觉畸变（小人国幻视症）、狂躁、沮丧、焦虑、被害妄想等精神症状。一般预后良好，多在4-24小时内恢复。

常见造成神经精神型的毒蘑菇有：牛肝菌的粉黄牛肝菌和华丽新牛肝菌；丝盖伞属的裂丝盖伞、星孢丝盖伞茶褐丝盖伞等；鹅膏菌属的黄鳞鹅膏和球基鹅膏等。

5.光敏性皮炎型：潜伏期较长，多在进食后1-2天发病，表现为“日晒伤”样的皮损，暴露皮肤见光后出现红、肿、瘙痒、灼痛等光敏性皮炎症状，严重者可出现疱疹，少数患者可伴有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、乏力、呼吸困难等症状。

常见造成光敏性皮炎型的毒蘑菇有：胶陀螺和叶状耳盘菌。

(责编：李轶群、许晓华)


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