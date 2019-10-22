杜仲黑豆鹌鹑汤 补肝肾、强筋骨

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补肝肾、强筋骨

推荐理由：平素腰背酸软、骨质疏松的人群。

材料：杜仲30克、黑豆50克、鲜淮山200克、鹌鹑2只、瘦肉50克、红枣4个、生姜3片（3~4人量）

烹调方法：杜仲置镬中洒入少许淡盐水慢火炒至微微变色；黑豆浸泡数小时，淮山红枣洗净，稍浸泡，红枣去核；鹌鹑去毛宰洗净，去脏杂，置沸水中稍滚片刻，再洗净（即“飞水”）。一起与生姜放进瓦煲内，加入清水2500毫升，武火煲沸后，改为文火煲约1小时，调入适量食盐便可。此量可供3~4人用。

汤品点评：预防骨质疏松要补充足量的钙，成年人每天800mg以上，老年人每天1000mg以上，其中奶及奶制品、大豆制品、芝麻酱、深绿色的蔬菜都是含钙丰富的食物，可以适当地增加摄入量，同时补充维生素D，以促进钙的吸收。从中医的角度，可以通过补肝肾气、肾精来达到强筋健骨的作用。

中药杜仲有补肝肾、强筋骨的作用，肝主筋、肾主骨，肾充则骨强，肝充则筋健，对于肝肾不足的腰膝酸痛，下肢酸软有一定的作用。而黑豆色黑入肾经，有健脾益肾的作用，同时黑豆属于大豆类，富含钙，对于防治骨质疏松有较好的作用。再配合健脾固肾的淮山、益气养血的大枣以及强身补虚的鹌鹑，使得这款汤有较好的强筋健骨作用。