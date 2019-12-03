情绪焦虑常食龙眼肉
新鲜的龙眼肉质爽滑鲜嫩，汁多甜蜜，口感极佳，但是保鲜不易，人们常常将龙眼鲜果焙晒成干果，称为龙眼肉、桂丸、龙眼干、桂圆干等。明代李时珍有云：“食品以荔枝为贵，而资益则龙眼为良。”龙眼具体有什么样的功效呢？
专家介绍，中医认为心主血脉与神志，与精神、意识思维活动紧密相关；脾为后天气血生化之源，提供全身的营养。而龙眼肉性甘温，入心脾两经，有补心安神、养血益脾的功效，适用于心脾虚损、气血不足所致的失眠、健忘、惊悸、眩晕等症，尤其对用脑过度，精神紧张造成的头晕、失眠、焦虑等有一定辅助治疗的效果。同时，龙眼肉还含有一种抗焦虑的活性物质，对焦虑症有较为明显的缓解效果。此外，龙眼的铁含量也较高，补血效果显著。
因此，脑力劳动者、神经衰弱及久病贫血的人可常吃些龙眼肉。如冰糖炖龙眼：取龙眼10克，配冰糖适量，炖服，每日2~3次。此方中冰糖能养阴、生津、去火，与龙眼肉同煮，能增强滋补心脾、养血安神的效果。
另外，可取龙眼10~20克，配上2两大米煮粥；如果嫌麻烦，也可以将适量龙眼用开水浸泡10分钟后饮用。
需要提醒的是，龙眼肉性偏热，便秘、小便黄赤、口干舌燥者不宜服用；舌苔厚腻、消化不良、食欲不振者应少食；糖尿病、孕妇应禁用。（记者 李彬）
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