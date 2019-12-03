退热贴可辅助降温但须谨慎使用

孩子一发烧，全家老小如临大敌。近几年流行的“退热贴”作为退烧神器，成为不少家庭药箱中的标配，只要孩子发烧，先给额头贴一片。近日，一篇关于退热贴的帖子称退热贴并不能帮助退烧，还可能引发皮肤过敏，让家长陷入纠结。昨日，武汉儿童医院专家表示，退热贴作为辅助降温方式，让孩子感觉更舒适一些，但对退烧没有帮助，家长最好在医生指导下谨慎使用。

“我家一年四季常备退热贴，就是担心孩子半夜发烧。”在武汉一个育儿群，年轻妈妈徐女士说，怀孕时闺蜜就推荐过这个，说很多宝妈都在用。女儿果果（化名）出生后，退热贴就成了家里的标配，到现在女儿5岁了，小药箱里还囤了几盒。和徐女士一样，不少爸妈都将“退热贴”视为退热神器。昨日，记者搜索网店看到，退热贴销量很大，有的月销售量数千至数万件不等。

但令家长担心的是，帖子中提到的过敏症状也曾在孩子身上发生过。28岁的王女士说，上周3岁儿子乐乐（化名）感冒、发烧，体温38.5℃，她连忙给孩子贴了一片，直到隔天带孩子去医院时，医生掀开发现额头皮肤有点泛红，说是有轻微过敏，“之后没敢再用”。

那么，退热贴对孩子发烧退热是否有帮助呢？昨日，记者采访了武汉儿童医院呼吸内科主任陆小霞。她介绍，孩子发热分为高热、低热，如果在38.5℃以下、且没有热性惊厥史，家长可先选择物理降温。医生首推的降温方式是温水浴，通过温水（37℃）毛巾擦拭孩子腋下、颈部、腹股沟等处，可使孩子皮肤血管扩张将体气散出，另外水气由体表蒸发时，也会吸收体热。退热贴也是利用物理降温的原理，它会让发烧的孩子感觉舒适一点，但不会帮助退烧。

有的退热贴说明书上明确，“3个月以下儿童禁用”，但她常在专家门诊遇到一两个月的宝宝使用退热贴，有的甚至身上同时贴几片，她都建议赶紧拿掉。“孩子如果是过敏体质，家长又不知情，就有皮肤过敏的可能。”陆小霞建议，作为辅助降温方式，家长最好在医生指导下谨慎使用退热贴。（记者刘迅 通讯员高琛琛）