“贵族药”开出“平民价”

在第二届进博会医疗器械及医药保健展区，参观者走过一家国外药企展台。

新华社记者 张玉薇摄

70个新药纳入国家医保药品目录，价格平均下降60.7%……建立医保制度以来，中国规模最大的一轮国家医保药品目录准入谈判，在近日交出了高分成绩单。

11月28日，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》正式公布，众多此前价格高企的新药、好药，降到了“平民价”。

涵盖10余个临床领域

更多救命药进入医保

在新版医保目录中，通过谈判准入拿到医保“通行证”的70个新药备受关注。更多新药、好药进入医保，为满足患者治疗需求提供了可能。

从创新领域来看，此次谈判成功的药品绝大多数都是近年来新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10余个领域。从重点领域看，5个基本药物全部谈判成功，22个抗癌药、7个罕见病用药、14个慢性病（含糖尿病、乙肝、风湿性关节炎等）用药、4个儿童用药均谈判成功。

在此次医保谈判中，最受关注的药品莫过于PD-1抑制剂——由信达制药生产的PD-1类肿瘤免疫治疗药达伯舒（信迪利单抗）顺利进入医保。

我国每年新增肿瘤病人近400万，PD-1抑制剂市场巨大。作为癌症治疗的新型方法，PD-1可以“封锁”癌细胞发出的“虚假信号”，帮助人体免疫系统对抗癌症。近年来，我国多家医药企业的PD-1类药品获批，显示了国产创新药的自强成果。

据了解，在今年8月启动的医保药品准入谈判中，共确定了119个新增拟谈判药品。谈判成功的70个药品中，有8个是近年来上市的国产重大创新药品，这释放出支持药品创新的明确信号。

对此，国家医疗保障局医药服务管理司司长熊先军表示，鼓励药品创新的根本目的在于让更多救命药进医保，提升我国在重大疾病、重要领域的药品保障能力。

此外，此次谈判还将7个罕见病用药纳入医保，其中有4款治疗肺动脉高压的药物。

作为一种并不罕见的罕见病，肺动脉高压诊断难、治疗难、具有致命性，被称为“心肺血管系统的癌症”。有专家预计，我国肺动脉高压患者约有500万—800万人，但经过治疗的患者只有一两万人。更多治疗肺动脉高压的一线药物进入医保后，将为罕见病患者的治疗起到不可替代的作用。

“灵魂砍价”的市场力量

多款药品价格全球最低

谈判结果公布后，一则被称为“灵魂砍价”的视频记录让人们看到了医保准入谈判的“唇枪舌剑”——

由跨国药企阿斯利康生产的安达唐（达格列净片），是治疗2型糖尿病的“标杆”药品。此前，这一药品的市场价格为每片15.96元。经过谈判组和企业代表的两轮“试探”，企业代表最终报出4.40元的全球最低价。然而，谈判组专家又以“4太多不好听”的理由，再砍下了4分钱。

一点一点谈、一分一分砍，70种药品价格平均降幅达到60.7%就是这样谈成的。“国家谈判”的力量、巨大市场的潜能，这是医保准入谈判的底气所在，也是众多药企“以价换量”的信心来源。

在“国家谈判”的推动下，全球“药王”修美乐（阿达木单抗）以降价83%的方式进入了医保。自2012年上市以来，这一免疫治疗药物连续7年名列全球畅销榜榜首。但由于价格过高，该药此前在中国市场的渗透率较低，患者使用的治疗费用每年高达20万元。经过谈判后，药价从此前的每支7600元降到了1290元。

价格同样大幅“跳水”的还有丙肝新药。谈判成功的3种丙肝治疗用药，降幅平均在85%以上。而丙肝治疗药物大幅降价的秘诀，在于此次医保准入谈判的新模式——竞争性谈判。据介绍，竞争性谈判不设最低价，企业在报价时按照一个疗程进行打包报价，谈判组选价格最低的几个药品进入医保目录。这一类似于竞标的谈判方式，有利于引导企业大幅降价。

此外，国家医保局还首次尝试引入价格保密的做法，对部分药品的成交价格，承诺官方不对社会公开。经过谈判，多个全球知名的“贵族药”开出了“平民价”，进口药品基本给出了全球最低价。熊先军说，保守估计，通过谈判降价和医保报销，总体上患者个人负担将降至原来的20%以下，个别药品降至5%以下。

降价“组合拳”频出

用上新药好药低价药

近年来围绕药价，国家各部门推出了政策“组合拳”，除了医保准入谈判外，仿制药一致性评价、药品集中招标采购、将用量大的药品纳入重点监控等举措，其着眼点都是挤出药价水分、保障药品质量和供应。

今年9月，国家组织20余个省份和地区形成联盟，开展跨区域联盟药品集中带量采购，“4+7”采购正式扩围。与扩围地区2018年最低采购价相比，拟中选药品价格平均降幅59%，为降低“虚高”药价、减轻群众负担发挥了作用。

值得注意的是，国务院深化医药卫生体制改革领导小组发布《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革的若干政策措施》指出，在做好药品集中采购工作的基础上，探索逐步将高值医用耗材纳入国家组织或地方集中采购范围。

与此同时，仿制药质量和疗效一致性评价也提升了药品质量和采购门槛。在此前举行的国务院政策例行吹风会上，国家医保局副局长陈金甫表示，原来我国仿制药质量与原研药相比有一定差距，通过建立仿制药质量和疗效一致性评价制度，我国药品质量水平得以提升，患者用药有了质量保证。

从12月开始，《药品管理法》《疫苗管理法》等多部医疗相关法律法规开始实施，表明中国政府用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责守住药品和疫苗安全底线，维护人民群众生命健康的决心。

与此同时，鼓励新药创制也成为法律导向。《药品管理法》明确，重点支持以临床价值为导向、对人体疾病具有明确疗效的药物创新，鼓励具有新的治疗机理，治疗严重危及生命的疾病、罕见病的新药和儿童用药的研制。

历次医保准入药品谈判情况

● 2017年 36种药品经谈判纳入医保，这些药品多为高价刚需药，多个肿瘤靶向药位列其中，药价平均降幅达44%，最高的达到70%。

● 2018年 17种抗癌药品谈判成功，与平均零售价相比，谈判药品的支付标准平均降幅达56.7%，大部分进口药品的支付标准低于周边国家或地区市场价格。

● 2019年 70个新药纳入国家医保药品目录，价格平均下降60.7%，绝大多数都是近年来新上市且具有较高临床价值的药品。