70个新药纳入医保目录

建立医保制度以来规模最大的一轮国家医保药品目录调整谈判宣布收官。国家医疗保障局28日召开新闻发布会表示，70个新药被纳入国家医保药品目录，价格平均下降了60.7%。其中，8个近年来上市的国产重大创新药品在列。新版医保药品目录将于2020年1月1日启用。

3种可治愈丙肝药纳入医保目录

记者了解到，22个抗癌药、7个罕见病用药、14个慢性病用药、4个儿童用药此次谈判成功，被纳入国家医保药品目录。

其中，备受关注的3种丙肝新药纳入中国医保目录，价格降幅平均在85%以上，将大幅减轻760多万丙肝患者的医疗负担，极大改变我国丙肝治疗此前无药可用、用不起药的困境。而入选的创新型国产PD-1抑制剂——达伯舒将极大降低相关肿瘤免疫治疗的费用。

据悉，本轮国家医保目录调整谈判共涉及150个药品，包括119个新增谈判药品和31个续约谈判药品。119个新增谈判药品谈成70个，价格平均下降60.7%。其中，肿瘤、糖尿病等治疗用药的降幅平均在65%左右。31个续约药品谈成27个，价格平均下降26.4%。

多个“贵族药”开出“平民价”

国家医保局医药服务管理司司长熊先军说，这次谈判成功的药品多为近年来新上市且具有较高临床价值的药品，涉及癌症、罕见病、肝炎、糖尿病、耐多药结核、风湿免疫、心脑血管、消化等10个领域。通过发挥医保部门“战略购买者”作用，以量换价，推动药费大幅下降，多个全球知名的“贵族药”开出了“平民价”，进口药品基本都给出了全球最低价。

熊先军说，保守估计，通过谈判降价和医保报销，总体上患者个人负担将降至原来的20%以下，个别药品降至5%以下。

此次调整也是国家医保局成立以来的首次调整国家医保药品目录。调整总体分为常规准入和谈判准入两个阶段。经过本轮调整，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品2709个，与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。