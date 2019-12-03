无花果：健胃清肠消肿毒

若给您出一个谜语，谜面是：“看似无花却有果，香甜美味皮又薄。”相信很多人会将谜底脱口而出：无花果。

我第一次与无花果接触是在上高中的时候，那时候母亲患有轻度便秘和痔疮，听说吃无花果可以缓解症状。后来直接把这种植物种到了家里，食疗效果确实不错。

工作之后，我发现这种果实渐渐成了城里人的“网红水果”，大街小巷卖这种水果的人也越来越多，不少人还在家中的阳台上种植起来，于是也渐渐有了兴趣。吃起来的确美味，而且中药的功效远不止我之前了解的那么点。

利咽清肠功效多

很多人都以为无花果没有花，实际上是一个美丽的误会，这种植物因花小，藏于花托内，又名隐花果、天生子，是药食兼优的中药植物。

注重“排毒养颜”的女性都喜欢吃无花果。因为无花果有健胃清肠的功效。但是很多人却不知道，无花果的功效远不止这些。明代的《滇南本草》中记载，无花果“敷一切无名肿毒，痈疽疥癞癣疮，黄水疮，鱼口便毒，乳结，痘疮破烂；调芝麻油搽之。”简单地说，无花果与芝麻油调和外敷有助于治疗肿毒。

对于无花果能清肠，治痔疮的功效也是有依据的。南京市中西医结合医院肛肠科主任中医师王元钊介绍，古代有用无花果辅助治疗肠炎和痔疮的记载。比如明代《本草纲目》记载无花果能“治五痔，咽喉痛。”清代《随息居饮食谱》记载无花果能“清热，润肠。”但是，无花果的功效不能夸大，符合手术指征的痔疮患者不能靠吃无花果来治愈，更不能因为食疗延误了治疗时机。

有些民间验方会用无花果治疗咽喉疾病，比如用无花果鲜品或干果适量，加入冰糖，水炖服，用来治疗因肺热导致的咽干、声音嘶哑等也有效。《泉州本草》亦有“治咽喉刺痛，无花果鲜果晒干，研末，吹喉”的记载。

无花果的叶子也是一味中药，多用煎水熏洗外治，一般治疗痔疮肿毒。明代的《本草汇言》中记载了其“去湿热，解疮毒”的功效。

无花果阳台种植技巧

无花果和其他盆栽水果一样都是可以扦插的，而且方法更为简单，只要春秋时候在无花果树上剪下一段枝条，插在土里就可以成活，后续的照料问题也十分重要。

无花果的种植对于土壤的要求不是太高，只要是松软透气的土都可以，如果有条件的话，可以再在花盆底下垫上一点肥料给无花果提供营养，还有一点就是种植无花果的花盆最好选择大一点的，尽量宽度和深度都要大。阳光充足，无花果的产量也高，被阳光照到的果子在成熟之后也会更加香甜。

无花果的叶子很大，从而这也就说明了它的需水量大，尤其是夏季，一旦浇水不及时，无花果就会出现叶子泛黄，果实脱落的现象，所以花友们在阳台上种植无花果时要注意及时适量的浇水，注意是适量不要浇的过多。

入冬以后，无花果一般不需要搬进室内，因为无花果本身的抗寒能力就很强，但是有一点很重要，那就是少浇水，一定要控制水量，充足的光照，通风的环境，就可以安全过冬了。（杨璞）