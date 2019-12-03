“美丽冻人”当心关节受损

芳芳是个爱赶时髦的年轻女性，入冬以来她尝试着穿短裙、高筒靴扮靓。虽然穿有米色毛线裤（袜），但极具穿透力的冷风还是让她在美丽之余不时感到有些“冻人”。特别是一段时间后，她的膝盖部出现了轻微的胀痛、活动受限等不适感觉，到医院检查被诊断为“膝关节滑膜炎”，医生说是由于冷天穿短裙受冻引起的。像芳芳这样在寒冷冬天穿靓丽短裙而导致膝关节损害的并非个别现象。每年从深秋开始至冬季，各大医院门诊因为穿短裙而造成腿部轻度冻伤、引发关节炎的女患者前来就诊数量不断增加，呈逐年上升趋势。

膝关节是人体内体积最大、结构最复杂的关节，不仅承受着人体绝大部分的重量，而且在日常和运动中发挥着极其重要的作用。然而，此处却是脂肪含量少、最容易受寒冷刺激的部位。冬季气温低，人的皮肤处于收敛状态，大部分血液集中到皮肤深层和肌肉组织里，因而皮肤保护能力大大减弱。在寒冷的冬季，膝关节若得不到良好的保暖。寒冷可以刺激膝关节滑膜产生炎症反应，削弱了关节软骨的新陈代谢及免疫防御能力，使关节滑膜增生，周围的韧带和肌肉痉挛甚至挛缩，从而产生轻度伸曲不利和伸屈受限，严重者可致软骨面溃烂、破损而发生炎症。由于病变初起时，因关节无明显反应而常常被忽视。待关节出现疼痛等不适时，病情往往已变得严重了。

中医学认为，腿部的痹症（疾病）是由于风、湿、寒三气杂致而成。如果年轻时自恃身体好，抗冻能力强，一味追求漂亮，忽视保暖防寒，如冬季穿短裙，使腿部长时间遭受风寒湿邪的侵害，导致体内气血运行不畅，不仅容易引起膝关节滑膜炎等，特别是月经期间受寒冷侵袭，盆腔会明显充血，并引起子宫、盆腔内血管痉挛收缩，易诱发严重痛经，而且到了年长时，还会出现风湿性关节炎、类风湿性关节炎等慢性关节疾病。

爱美乃人之天性，女士爱穿漂亮的短裙更是无可非议。但这种爱美应注意不同的季节，并要以健康为前提，千万不能因盲目追求美丽而使自己身体受影响。因此，年轻爱美的女性要树立正确的健康意识观念，平时应根据气温的变化，及时更换自己的服装，尽量不要在寒冷和阴雨天气里穿裙装。如果有特殊需要必须穿裙装时，也应选择质地较厚、款式较长的毛呢绒或粗呢做成的裙装，必要时可在毛裤外加套护膝，尽可能减少寒冷对膝关节等腿部的不良刺激，以确保身体健康。（陈日益）