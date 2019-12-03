江苏：儿童“明星制剂”可就近开

江苏省卫生健康委、药品监督管理局日前印发《关于印发第一批〈儿童专用制剂调剂使用品种清单〉和〈调出调入医疗机构名单〉的通知》，包括南京市儿童医院、苏州大学附属儿童医院等13家医疗机构配制的40种儿童专用制剂列入清单，市民开“明星制剂”将更便捷、省心。随着《通知》的印发，江苏省医疗机构调剂使用儿童专用制剂的简化手续正式实施。

江苏省卫生健康委副主任兰青介绍，很多儿童医院的“明星制剂”疗效好、价格便宜，但受制于原有调剂政策，多在本院使用。这造成老百姓难以就近获取疗效好、口碑好的制剂，需要专程到儿童专科医院排队取药，加剧了儿童专科医院看病就医难问题。

为了保障儿童专用制剂供给，江苏省卫生健康委、药品监督管理局按照药品管理法规定，本着合法、安全、简便、高效的原则，对临床使用时间在10年及以上的儿童专用制剂在不同医疗机构间调剂使用简化手续。《通知》明确，儿童专用制剂调入调出双方只需将一年调剂使用总量一次性向药监部门提出申请，获批后按季度向批准单位报备调剂使用的品种、剂型、规格、批准文号、批号、数量、有效期、检验合格报告等信息即可。

截至今年10月底，江苏省共有168家医疗机构对10家调出机构的35个制剂品种提出调剂申请，总调剂量达28万盒（瓶、袋、套）。南京市建邺区南湖社区卫生服务中心药房吴主任介绍，根据此次公布的名单，该中心获批每年从南京市儿童医院调剂1万盒抗601合剂、4000盒呼吸通口服液，“附近的居民，再也不用专程为开这些药跑到市儿童医院排队了”。

各大儿童医院自制的儿童制剂，如何保证能在基层医疗机构得到安全使用？《通知》明确，儿童专用制剂调出方应当对调剂使用儿童专用制剂的质量负责，并对调入方相关临床医师和药学人员开展儿童专用制剂临床使用相关知识培训；儿童专用制剂调入方应当严格按照制剂说明书要求进行储存保管和合理使用，不得超范围、超期限使用。江苏省卫生健康委和药品监督管理局将不定期对儿童专用制剂调剂使用和监管情况进行抽查。（记者沈大雷）