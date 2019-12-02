2019博鳌国际视觉论坛：“先行先试”助推近视防控

11月30日，2019博鳌国际视觉论坛在海南博鳌开幕，300多位来自国内外眼科领域的专家学者共同聚焦视觉健康。此次论坛为期3天，围绕“近视防控”和“博鳌医药新政”两大主题展开讨论，旨在全方位、多视角地谋求近视防控领域和眼科高新技术的创新发展。

2019博鳌国际视觉论坛现场

开幕式上，大会学术委员会主席瞿佳教授在致辞中表示，近年来我国近视呈现低龄化、高增长的态势。高度近视占比不断提高以及病理性改变不断增多，已严重威胁到中国民众的视觉健康。本次论坛自《2017近视科学防控博鳌宣言》发布之后,继续聚焦近视防控，就近视普查的大数据分析，近视防控前沿技术分享，近视交叉学科联合防控等多方面展开探讨。

海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区有关负责人介绍了先行区“先行先试”的优惠政策。先行区是2013年经国务院批准设立的，国家赋予特许医疗、特许经营、特许研究、特许国际交流等优惠政策。特许其准入国外前沿医疗技术、药品、器械；放宽部分医疗审批全，取消外资比例限制；开展干细胞等前沿医疗技术研究转化应用；引入或创建国际组织，召开国际会议等。

依托先行区的政策红利，温州医科大学附属眼视光医院于2018年4月首批入驻先行区，成立博鳌国际眼视光眼科中心专家团队。至今，该团队陆续完成了13例波士顿Ⅰ型人工角膜手术、24例波士顿Ⅱ型人工角膜、5例青光眼XEN凝胶引流管等共计60例眼疾手术。博鳌国际眼视光眼科中心主任陈蔚教授就最近开展的Catalys飞秒激光眼科治疗等新技术作了展示和交流，并表示今后眼科中心还将利用5G技术,努力创建与国内外一流眼科团队共享共有、合作共赢的开放平台，建立国际眼科远程会诊中心，搭建国际会诊平台，为中国疑难眼病患者提供国际顶级专家的全球远程会诊服务。

会上，温州医科大学附属眼视光医院副院长陈浩在会上发布了温州中小学生百万近视大数据的具体内容，并向专家学者解读了数据分析报告，介绍了儿童青少年近视防控方面的“温州经验”。此外，北京大学第一医院姚晨教授、首都医科大学附属北京同仁医院王宁利教授、温州医科大学附属眼视光医院周翔天教授等专家也分别作“临床真实世界数据采集与质量控制”、“近视防控的痛点、重点和难点”、“近距离工作导致近视的机制研究”等主题报告。