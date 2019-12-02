温州医科大学附一院举行庆祝百年华诞纪念大会
11月30日，温州医科大学附属第一医院举行建院100周年纪念大会，3000余名嘉宾代表和职工参加。
1919年，温州社会志士杨玉生、吴壁华、潘鑑宗、黄溯初等社会志士怀揣“行医为民”的初心，创立了温州首家国人自办的西医院——瓯海医院。百年来，该院从古炉巷到公园路再到大罗山麓，守护着百姓的生命健康，成长为浙南闽北赣东区域的龙头医院。
浙江省委常委、温州市委书记陈伟俊指出，当前，温州正高水平打造区域医疗康养中心城市，温医大附一院作为全市龙头医院，要以建院百年为新起点，坚守初心使命，呵护百年品牌，勇攀医学科研高峰、打造健康服务高地，以“一流环境、一流技术、一流服务、一流医德”造福人民。
浙江省卫健委巡视员马伟杭表示，近年来温医大附一院全面深化公立医院改革，贯彻落实全省卫健系统“1+5”攻坚战提档升级等重点任务，在提高医疗质量、优化服务流程、改善就医环境，深入推进“最多跑一次”改革等方面取得成效。希望医院今后为健康中国、健康浙江建设作出新的更大的贡献。
温州医科大学党委书记吕帆说，附属医院是温州医科大学的重要部分，是培养高水平医学人才的主阵地。温医大附一院既是医院又是临床医学院，除了医疗，还承担重要的临床教学任务。站在历史新起点，希望附一院始终与时代同行，自觉把医院的发展融入国家和民族的伟大事业中；始终与人民同行，守护生命健康，为百姓提供更高水平的医疗服务；始终与温州同行，充分发挥人才集聚的支撑作用、医学研究的引领作用、医疗创新的带动作用，书写医院与城市共生共荣的崭新篇章。
中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃来电致贺，希望附一院以百年华诞为契机，朝着内涵发展、特色发展、和谐发展、科学发展的道路阔步前进，推动学院、医院高质量发展再上新台阶，助力学校争创“双一流”，助力温州打造国内一流的医疗康养中心城市，为健康中国战略贡献更大力量。
温医大附一院党委书记夏景林表示，一百年来，医院始终秉持“一切为了人民健康”的办院宗旨。站在新的起点上，医院将传承百年老院的医者初心，进一步弘扬“干在实处、走在前列、勇立潮头”的浙江精神和“敢为天下先”的温州精神，做好“传承与发展，开拓与创新”两篇大文章，不忘初心，牢记使命，齐心协力、开拓创新，全面推进国家区域医学中心和高水平医科大学附属医院建设，为健康温州、健康浙江、健康中国建设作出更大贡献。
温医大原校长瞿佳教授、中国工程院程京院士、郎景和院士、张志愿院士、董家鸿院士、浙江省医学会副会长骆华伟；复旦大学附属中山医院、杭州医学院、新疆阿克苏医院等发来贺电贺信，向温医大附一院全体职工致以祝贺。
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