海南省红十字眼库落地博鳌乐城国内首创眼角膜捐献服务平台

在12月1日上午举行的博鳌国际视觉论坛上，在海南省红十字眼库在博鳌揭牌成立，这也是博鳌乐城国际医疗旅游先行区国内首创的眼角膜捐献服务平台。

海南省红十字会等单位的支持下，博鳌超级医院国际眼视光眼科中心与国内外医疗机构、医技团队、实验室、研究机构、公益慈善组织、志愿服务团队建立战略合作，与省红十会共建“海南省红十字眼库”，充分发挥“国九条”特许政策及海南自贸岛优势，先行先试，在海南省卫健委的监管下，依托海南省红十字会，在乐城先行区内试点具有海南特色的人体眼组织捐献通道，接收符合质量安全标准的眼组织捐赠，并大力推进海南角膜捐献工作。

据介绍，温医大附属眼视光医院是目前全国唯一入驻超级医院的眼科机构，博鳌国际眼视光眼科中心专家团队是超级医院开展手术最多、门诊量最大的团队。至今，该团队陆续完成了13例波士顿Ⅰ型人工角膜手术、24例波士顿Ⅱ型人工角膜、5例青光眼XEN凝胶引流管、3例氟轻松玻璃体内植入剂及27例Catalys飞秒激光以及1例巩膜镜验配共计72例特许手术。

海南省红十字眼库的成立缓解了海南省角膜供求矛盾，适应海南自由贸易区（港）建设工作推进，响应国家卫生健康委、中国红十字会总会的号召，同时以海南省红十字会为主导,在国内首创眼角膜捐献服务平台。

乐城先行区先管理局局长顾刚、省卫健委副主任陈少仕、海南省红十字会党组书记、常务副会长周瑾和温州医科大学党委书记吕帆共同为海南省红十字眼库揭牌。