深耕临床 我国医疗科研亟待高质量发声

日前就中国科研发展促进医院建设这一话题，西安交通大学第一附属医院院长施秉银、广西医科大学第一附属医院院长陈俊强一致认为，要促进医院学科建设发展，需要围绕临床深耕细作，通过更多科研人员高质量学术成果的发声，来加以提升中国医学学术研究成果在国际上的影响力。

布局临床研究，补齐科研短板

中国的基础研究已经非常出色，其实力正处于从量的积累向质的飞跃、点的突破向系统能力提升的重要时期。然而中国的临床研究相比世界发达国家仍是短板。广西医科大学第一附属医院院长陈俊强表示，中国人口众多，病源丰富，然而现在我们所采用的的很多国际指南、专家共识，大多都建立在国外的临床研究结果。所以从中国的角度来说，应该要重视临床研究，产生基于中国患者数据的临床证据。

我国多家医院已经开始布局临床研究，并且取得突破，发表了一些优秀文章，这是非常有意义的。因为研究结果能够真正为患者的治疗带来有意义的服务。科研人员提出临床问题，通过研究得出数据，把新的技术、新的药品、新的耗材等用于临床的治疗，在得到这些数据以后，进一步推动医学的进步与发展，最终实现患者获益。这就是医疗行业存在的意义，解除患者病痛，提供更好的服务，提升他的生活质量。

统筹协同发力，提升科研水平

科研工作的开展，是提高临床诊断水平，推动学科发展、培养医院核心竞争力的保障。西安交通大学第一附属医院院长施秉银教授表示，一手抓临床，一手抓科研，成为二者兼备的优秀人才，将有助提高临床科研能力和水平，助推医院科研发展的步伐和速度。然而中国医生在科研水平提高方面存在瓶颈，包括平衡临床与科研的时间分配，考评机制的量化等，这些都是需要解决的问题。

近年来，尽管中国医学研究的水平处于持续上升，但高端医院与中低端医院的水平差距越来越大，希望能够打造一些沟通交流平台，分层次地提高在地级市的三级医院，还有一些二级医院的水平，解决他们在学术研究上的一些困惑和需求，包括如何构思、表达等，都将有助于更多科研人员高质量学术成果的发表。

可喜的是，越来越多的中国企业开始把关注的重点，放到除了新药研发、市场推广以外的学术推广之上。当然，只有在国家的政策法律法规下面去做这个事情，才能够形成良性循环。中国有着庞大的医疗需求市场需求与患者，假如在学术推广的方面能够把国外的一些先进的经验融到这里，加上中国制度的优越性的问题，相信很快能够迎头赶上。