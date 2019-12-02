佑安医院李在村：三个关键词全面了解艾滋病

1985年，在中国的一名阿根廷人因呼吸衰竭被诊断为艾滋病，这是中国境内发现的第一例艾滋病。之后，艾滋病在中国开始蔓延，截至2018年底，我国艾滋病患者估计有125万例，而且新发居高不下，每年新发估计8万例左右，2018年新发现近15万例。根据国家卫健委公布的2018年传染病疫情数据，中国艾滋病去年死亡人数为18780人，在纳入统计的传染病病种中排在第一位，死亡病例数较2017年上升了23%。相对其他国家，我国艾滋病属于低流行，但艾滋病死和新发数量不减反增，多年努力付之东流？

对此，北京佑安医院感染科李在村主任这样解释：“一方面是因为国家加大了对艾滋病的科普宣传力度，使艾滋病主动筛查行为明显增加，意味着更多处于潜伏期的HIV感染者得以被发现。另一方面，随着性观念的开放以及不同年龄的困扰不同，导致了我国青少年和老年人群HIV感染率出现上升，国家和社会应给予足够的关注。”

艾滋病也叫获得性免疫综合症（Acquired Immune Deficiency Syndrome，英文简称AIDS)，是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（也叫人类免疫缺陷病毒，Human Immunodeficiency Virus，英文简称HIV）引起。HIV是一种能攻击人体免疫系统的病毒，以人体免疫系统中最重要的CD4T淋巴细胞作为主要攻击目标，大量破坏该细胞，使人体丧失免疫功能，导致人体易于感染各种疾病，并可发生恶性肿瘤，导致较高的致死率。

李在村主任说：“认识艾滋病有一个很好的方法就是顾名思义，艾滋病还有一个名字叫‘获得性免疫缺陷综合征’，记住 ‘获得性’ ‘免疫缺陷’‘综合症’这三个关键词，就可以很好的了解艾滋病。‘获得性’意味着是后天所得，实际上说的是感染途径的问题；‘免疫缺陷’意味着病毒会侵犯人体的免疫系统，导致人体免疫功能严重下降；‘综合征’意味着感染艾滋病毒后会出现多种症状，而不是一种固定的症状，实际上讲的是艾滋病不容易自我发现的问题。

像很多病毒性传染病一样，艾滋病主要的传播途径也是性生活传播、血液传播和母婴垂直传播三种。如果接触了这些传播途径，就表示发生了高危行为。高危行为具体表现为发生无保护性行为、共用注射器静脉吸毒等，以及其他可能接触到对方血液或体液的行为。如在修眉、打耳洞、洗牙时使用了非一次性的医疗用品也可能是高危行为。

“发生了高危行为要尽早吃阻断药预防感染，如果超过72小时吃阻断药就失去了预防价值。一般在当地的传染病医院都可以买到阻断药。如果在北京，可以到佑安医院、地坛医院、302医院、协和医院购买，像佑安医院和地坛医院，急诊科24小时都可以买到。”李在村主任特别强调，“同时，也要做检查，在高危行为后1个月和3个月各做一次检查，如果两次都是阴性，就可以排除HIV感染。”

对于网上建议6个月再做一次检查的观点，李在村主任表示按照临床要求基本没有必要，如果个人比较惶恐，可以再检查一次，以彻底来解除心里恐惧。

另外，是否发生高危行为，只要对照三个传播途径就可以判断。对于一些人担心接吻、吃饭、拥抱、被带血钉子扎到会感染HIV，李在村主任表示，这些行为都不在传播途径之列，无需担心。即使是接吻碰到牙龈破裂、口腔出血的情况，因为血液量比较少，而且有唾液混合稀释，到目前没有1例被感染HIV的案例。但与艾滋病患者经常接触的人需要特别注意，要避免破损处接触到艾滋病患者的血液。研究发现，接触艾滋病患者的医务人员通过器械暴露以后，如不做处理，感染HIV的概率是3‰左右。

“除了一些具体的高危行为，大众需要对艾滋病的主要感染途径的情况有一个整体了解。”李在村主任表示，“从感染途径来看，世界范围内超过2/3的艾滋病患者是通过性传播感染，中国的这一比例更高。从中国最新公布的数据来看，新发现的艾滋病患者67%是通过异性传播感染，27%是通过同性传播感染，整体来看，通过性传播感染HIV的患者达到了95%左右，需要引起民众的注意。”

在我国，性传播是感染HIV最主要的方式。在母婴垂直传播和血液传播方面，随着孕前筛查治疗力度的加大，以及对毒品控制和毒贩打击强度的增加，通过母婴垂直传播和血液传播感染HIV的人已经非常之少尤其是通过母婴垂直传播感染HIV的人在经济发达地区基本已趋于0。

HIV的感染是一个综合因素，除了传播途径，还与传染源、病毒载量、免疫力有关。所以，即使发生了高危行为也不一定会感染HIV。

以高危性行为为例，如果HIV阳性一方病毒量低，双方生殖器粘膜没有破损出血，而且性行为时间也比较短，阴性一方免疫力又比较强，那么感染HIV的概率就会比较低。异性行为，如果男方为阳性，女方为阴性，那么一次无保护性行为感染HIV的概率约是1‰。

需要说明的是，1‰的概率并不是一个HIV阳性的人和一个阴性的异性发生1000次无保护性行为才会发生1次感染。而是假设1000个艾滋病男性患者与1000个阴性女性一对一发生1次无保护性行为，会出现1个阴性女性感染的情况。但对于感染者来说，概率却是100%，所以千万莫存侥幸心理。

艾滋病是不能治愈的传染病，但也不再是绝症，如果能够早发现，通过抗病毒治疗，艾滋病患者可以过上正常人的生活，而且寿命不受影响。

目前治疗艾滋病的抗病毒药有十几种，由于抗病毒药治疗需要同时吃多种药，或是多合一的药，所以经常被称为“鸡尾酒疗法”，专业术语叫高效抗逆转录病毒治疗，英文简称HAART。抗病毒治疗的目的是降低患者体内的HIV含量，甚至检测不到病毒，进而恢复人体的免疫功能，降低病死率，降低艾滋病传播。成功的抗病毒治疗，可以让艾滋病患者血液里HIV病毒载量达到检测不到的水平，这时候即使发生无保护性行为，阳性一方将病毒传给阴性一方的概率几乎接近于0，也就是我们说的U=U，即：检测不到等于不传染。

U=U的理念是被国际广泛认可的，权威医学杂志曾报道过累计10万人次的无保护性行为试验，在阳性一方病毒载量控制良好的情况下，无一例HIV阴性配偶被阳性伴侣感染。

另外，经过正规地抗病毒治疗，HIV阳性女性可以正常备孕受孕，待到临产时再做一次检查，如果血里的病毒控制达标，阳性孕妇完全可以顺产。但孩子在出生以后需要吃预防药，持续四到六周，而且不能吃母乳。如此可以将母婴垂直传播的风险降低到2%以下，甚至为0。佑安医院在这方面做的非常好，目前还没有一个阳性母亲将HIV传给孩子的案例。

李在村主任特别强调，抗病毒治疗要连续服药以提高成功率。如果出现不可控的停药，时间不要超过3天，这样药物依然可以保持浓度，产生的影响比较小，否则很有可能导致病毒变异引起耐药，届时就要涉及更换药物的问题。

“在艾滋病抗病毒治疗方面，我国的成功率已经达到了90%以上，超过世界75%的平均水平，这主要归功于我国对艾滋病实行的免费治疗，每个艾滋病患者都可以免费吃到治疗药物（一些功效相似的进口新药除外）。而且在管理方面，我国对艾滋病患者的随访做的也比较完善。如果患者未按时看病，医生会亲自打电话询问情况。”李在村主任表示，“艾滋病治疗，已经进入了全面治疗阶段。暴露后短期内吃阻断药，可以有效地降低HIV感染的几率。近年来，美国已经进入了暴露前吃药预防阶段，就是HIV阴性人群在意识到要发生高危行为前坚持吃阻断药，可以将发生高危行为后感染HIV的风险降到最低。”

经过抗病毒治疗，艾滋病可以像慢病患者一样生存，生儿育女。但在我国艾滋病死亡率仍然居高不下，最新数据显示，2018年我国艾滋病患者有近2万的死亡，主要原因在于发现晚，错过了最佳治疗时机。

艾滋病是一种综合征，不管是急性期还是发病期都表现出多样化的症状，临床表现没有特异性，因此很难被患者自行察觉。

李在村主任表示，经常有患者因为其他一些问题去医院看病，结果发现罪魁祸首是艾滋病。例如曾有艾滋病患者视物模糊，去眼科做检查，很长时间都不见效果，后来做艾滋病检查才发现HIV抗体阳性，对症下药之后，眼睛的问题才得到解决。

再如有艾滋病患者出现了严重感染，会表现为肺孢子菌肺炎，这种病免疫正常的人并不容易得，一般是艾滋病人或做了器官移植或者肿瘤放疗的人，免疫力过低才容易得此病。

类似的例子有很多，表现的症状也是各种各样。也有个别艾滋病患者没有出现免疫低下对应的一些常见症状，但因为别的疾病发现HIV阳性后做化验，却发现其免疫力已接近崩溃。

“发现艾滋病的主要方法还是要靠主动筛查。北京佑安医院早发现也早接受了抗病毒治疗的艾滋病患者，死亡率实际已降至3.0/万 。李在村主任认为，过去大众对艾滋病恐慌，主要原因是对艾滋病了解不够，咨询渠道也很单一，后来因为社会歧视问题，很多患者不愿意去线下医疗机构主动检查，害怕遭遇异样眼光。互联网手段的出现，让患者可以在如医联这样的专科慢病管理平台上进行一系列的咨询、问诊。这种方式既可以让患者得到人文关怀服务，还能让隐私得到保障，大大提高了高危人群的主动检测率，我认为这是很重要的。”

在艾滋病防治方面，李在村主任认为，需要特别注意青少年、老人群体，以及社会歧视问题。

青少年虽然对艾滋病有了解，但由于年纪轻处在性需求旺盛期，容易知行不一，很容易发生高危行为，感染HIV。老年人群尤其是男性，在家庭找不到性生活出口时，容易向外寻求容易发生高危性行为，建议家人应多给老年人群一些关心。

“尽管过去多年，艾滋病的社会歧视仍然存在。从艾滋病患者配偶来看，目前通过抗病毒治疗，可以将艾滋病患者血液里的病毒降到检测不到，不发生传染，可以进行正常的夫妻生活，生儿育女。从其他人角度来看，牢记传播途径，不发生高危行为，不会感染HIV，没有必要躲避，过度担心。有一部分严重的恐艾者，我们认为存在一定的心理问题，希望能与心理方面医生联合形成治疗方案。”李在村主任表示，“从感染HIV患者角度看，一定要树立治疗信心，‘得了艾滋病必死’的年代已经一去不返。艾滋病可防可控可治，坚持吃药可以过上正常人的生活。从终极治愈的角度来来看，目前虽然没有一个有效的疫苗，但我们和艾滋病的斗争一刻未停，相信在不久的将来，我们可以终结艾滋病对人类的威胁。”

在采访的最后，李在村主任再次强调自：虽然艾滋病可防可控，也可以治疗，做到长期存活不发病，但长期吃药不可避免地会对身体产生一些影响。对艾滋病，我们要心存敬畏之心，切不可抱有任何侥幸心理，以身试艾。