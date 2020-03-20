中国艾滋病防控仍任务艰巨

随着医学的进步，艾滋病已经成为一种可防可控的慢性病。虽然还没有实现对艾滋病的治愈，但是通过积极规范的治疗，感染者可以达到和健康人群一样的预期寿命。

目前，我国的HIV输血传播已经基本阻断，静脉吸毒传播和母婴传播得到有效控制，性传播成为主要传播途径。由于疫情分布不平衡，波及范围广泛，影响因素复杂多样，防治形势仍然严峻，防治任务艰巨。

自2003年起，中国政府开始实施“四免一关怀政策”，为HIV感染者提供免费的抗病毒治疗。截至2019年10月底，全国报告存活感染者约96万，整体疫情持续处于低流行水平。加强HIV艾滋病防控，提供多元化的用药选择十分必要。

中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组和中国疾病预防与控制中心共同修订发布的《中国艾滋病诊疗指南（2018版）》指出，艾滋病是长期用药治疗的慢性病，患者进行抗病毒治疗的目标是：最大程度地减少病毒载量，将其维持在不可检测水平的时间越长越好，使免疫功能得到恢复，降低病死率和HIV相关性疾病的发病率，延长生命并提高生活质量，减少艾滋病的传播。

依从性是影响艾滋病患者进行抗病毒药物治疗成功的重要因素。抗病毒治疗除了依靠强效、低耐药的治疗方案，还要配合感染者良好的依从性，才能最大限度长期抑制病毒复制，从而减少或避免机会性感染的发生。

吉利德科学日前宣布必妥维（比克恩丙诺片）在中国上市。这是于2019年8月获得中国国家药品监督管理局批准，用于治疗人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）感染的成人。该药与其他药物的相互作用较少，而单一片剂让患者服药更为简便，将大大提高患者的生活质量，帮助患者回归正常生活。

（作者系北京协和医院感染内科主任）