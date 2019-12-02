遂平仁安医院|爱心护心 与您同行心血管高峰论坛暨“心健康”公益行动计划（遂平站）启动仪式

11月29日，“爱心护心、与您同行心血管高峰论坛”暨“心健康”公益行动计划（遂平站）启动仪式在遂平仁安医院顺利召开。

遂平县卫健体委主任刘冰、遂平县医保局局长张峰、遂平县残疾人联合会理事长李独教、河南省人民医院心血管病医院院长楚英杰、平煤蓝天集团总医院院长王朋、巩义市人民医院院长乔来军、驻马店市中心医院主任丁水印、遂平仁安医院院长刘剑，参加了此次启动仪式。

据悉，本次活动还特别邀请了，汝南县第二人民医院院长崔东鸿、新蔡县第二人民医院院长李新春，新蔡同安医院院长熊新华，遂平仁安医院医共体合作单位，河南大河医疗集团旗下各医院的医疗同仁、遂平仁安医院院领导班子成员及各学科带头人。

活动共分为两个部分，第一部分“心健康公益行动计划”遂平站启动仪式，第二部分，“爱心护心、与您同行”心血管高峰论坛学术会。

首先遂平县仁安医院院长刘剑致欢迎词，向出席和参加此次启动仪式的各位领导、专家、同仁表示热烈的欢迎和衷心的感谢，并将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。

遂平县卫健体委主任刘冰在讲话中表示了对此次活动和遂平仁安医院的充分认可和肯定，并预祝活动圆满成功。

“心健康公益行计划”遂平站正式启动。

授牌现场

启动仪式结束后，“爱心护心、与您同行”心血管高峰论坛学术会正式开始。

河南省人民医院心血管病医院院长楚英杰教授向大家详细讲解了，“急性心肌梗死诊治的历史和现状”。驻马店市中心医院心内科主任丁水印进行了“多方出击，赢在全面-ACS患者规范化护理”的详细讲解。遂平仁安医院胸痛中心主任孙金坡讲解了“急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药”。

会议最后遂平仁安医院副院长赵岩江对本次活动做总结时表示，此次会议是难得的学术盛宴，对于进一步提升我县学科建设，促进学科发展普及爱心护心知识，将起着重要作用。心健康公益行动（遂平站）启动仪式的召开，旨在做实公益、做强基层、整合资源、共同参与、全民健康。相信有了各级领导的大力支持，遂平仁安医院将会有更大的跨越”。

“心健康公益行动”由人民网 人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。目前，“心健康公益行动”先后启动17个省、89个地级市、83个县、797个社区卫生站，共开展大中型学术会议157场，义诊活动29次，直接参与活动的医院4804家，直接参与活动的各级医院医生超过28966人以上，发放公众健康宣传手册4万余份。