中医专家段汝钦收徒93名 多数来自贫困地区

11月30日，北京中医药大学肿瘤临床特聘专家段汝钦老中医免费收徒仪式在京举行。据悉，段汝钦所收93名徒弟中约有80%来自于基层和贫困地区。

据介绍，段汝钦，上世纪四十年代出生于山东胶州湾畔的中医世家。早年毕业于辽宁中医药大学，九十年代初师承中国中医科学院中医肿瘤专家余桂清教授。在四十多年的临床实践中，段汝钦积累了丰富的临床医疗经验，著有《体质肿瘤学》、《三辨六法与靶向消瘤》、《癌症康复指导.中医篇》等著作。他提出的“三辨六法靶向消瘤”学术思想，体现了多学科的综合治疗原则。

为在基层普及科学规范的治疗肿瘤知识，段汝钦特别提出在贫困地区收徒弟“三不”原则：不收费、不收礼、不保留（医术），体谅贫困地区中青年徒弟们上有老、下有小，甘愿让弟子“啃老”，竭诚为贫困地区义务培养中医人才。他收徒不分体制内外，但要求弟子做到三点：拥护中国共产党、热爱祖国，对百姓具有同情心；要把肿瘤专业作为自己的毕生事业；已取得中医医师资格证书和中医执业医师证书者。（子木）