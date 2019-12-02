猪肉鸡蛋价格持续下降

12月1日，通州一家超市，市民在选购新鲜蔬菜。雪后北京菜价平稳。本报记者 蔡代征摄

一路上涨的猪肉价格已得到明显遏制。随着保供稳价政策措施效力显现，最近一个月，北京猪肉价格持续回落。记者昨天从新发地市场了解到，11月末，猪肉日均上市量达到近1个月的最高点，肉价也回落至近1个月的最低点。一路走高的鸡蛋价格也快速回落，超市散装鲜鸡蛋已回落至每斤6元以下。

超市肉价又便宜了3元

“一大早儿逛超市，就听到了猪肉和鸡蛋降价的好消息。”市民高女士昨天发现，猪肉又降价了。

在大兴区一家物美超市，冰鲜通脊28.98元一斤，比半个月前便宜了1块多；肋排25.98元一斤；肘子正在大甩卖，买两个以上只要19.98元一斤；后臀尖和带肉脊骨19.98元和15.98元一斤。“猪肉终于回到20块钱以下了。”高女士高兴地说。

在朝阳区一家京客隆超市，正在促销的排酸后肘15.9元一斤，比半个月前便宜7元。售货员介绍，这周普通猪肉每斤降了3元，“这个月调了三次价，春节临近供应量还会增加，价格还有下降空间。”

在电商平台，猪肉价格也稳中有降。据美菜网监测，毛猪价格和白条肉价格基本平稳，销售较火的带皮去骨前后腿肉由41元一公斤降至38元一公斤。美菜网今年还启动与储备肉单位的合作，购入2000吨左右储备肉满足对餐饮商户的供应。

新发地市场数据显示，11月29日，白条猪批发平均价是17.25元一斤，周环比下降9.21%，月环比下降31.36%。新发地市场表示，由于毛猪产能开始恢复，上周猪肉日均上市量达到近1个月最高点，也带动肉价降到了近1个月的最低点。

新发地统计部相关负责人分析，除了产能正在恢复以外，市场对后期肉价连续走高的预期降温。预期降温得益于政府部门8月份以来出台的一系列保供稳价的措施，包括保障养殖用地、及时给予必要的补偿补贴、扩大进口、增大储备肉的投放量等。

鸡蛋价格一个月下降近三成

肉价下降的同时，蛋价也开始“挤水分”了。年初开始，鸡蛋价格出现大范围上涨，从年初的不到3元一斤，一路上涨到10月末的6元一斤，但11月以来，鸡蛋价格快速回落。

新发地数据显示，近1个月，鸡蛋批发价已快速下降了28.19%。11月29日，新发地市场鸡蛋批发价是4.33元一斤，周环比下降3.13%，月环比下降28.19%。

昨晚，在大兴区物美超市里，好几拨儿顾客正围在货架前挑选鸡蛋，价格为一斤5.38元。“平谷散养的山鸡蛋前段时间还是29.8元一盒，这几天的促销价是22.8元，便宜了7块钱。一盒30个，相当于一个不到8毛钱。”工作人员介绍着，就有几个消费者带走了4盒。

在管庄的一家超市，正在促销的散装鲜鸡蛋也跌破了6元，达到每斤5.79元。

电商平台鸡蛋降价更明显。在美菜网上，北京热销商品44斤筐装鸡蛋由11月初的248元，回落至月底188元，销量最大的“美哥哥”品牌44斤鸡蛋由255元回落至193元。

新发地统计部相关负责人介绍，后期蛋价的走势大体上会呈现波动下行的态势，短时间内还有继续下降的空间。（记者 马婧 实习记者 杨天悦）