华南农业大学食品学院教授 赵力超 □麦沛斌

在很多北方人的冬季饮食菜单里，冻豆腐是必不可少的菜品。其营养价值怎么样呢？

新鲜豆腐的内部有无数的小孔，这些小孔大小不一，有的互相连通，有的闭合成一个个小“容器”，这些小孔里面充满了水分。一般物体都具有热胀冷缩的性质，但水在0℃~4℃之间却具有反膨胀特性——热缩冷胀。当豆腐的温度降到0℃以下时，里面的水分结成冰，原来的小孔便被冰撑大了，等到冰化成水从豆腐里跑掉以后，就留下了数不清的海绵状孔洞。冷冻后豆腐中的钙、蛋白质等营养素基本上没有损失，还因为冰结晶会把豆腐的网状结构撑大，从而更有利于人体的消化吸收。

冻豆腐做法也简单，把切好的豆腐凉水下锅，加适量盐，待水煮开后，继续煮1分钟，将豆腐捞出，过凉沥干后放入冰箱冷冻室即可。由于冻豆腐本身味道清淡，而且内部疏松多孔，容易吸收汤汁入味，适合搭配荤菜一起炖煮。另外，冻豆腐海绵状的结构，使得它的口感富有层次感，也很适合做成凉拌菜。

需要注意的是，烹调冻豆腐一定要减油减盐，因为它容易吸收汤汁，导致菜品过油过咸，稍淡的味道反而更能烘托出冻豆腐本身的豆香。▲