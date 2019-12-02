编者的话：在绝大多数国家，癌症都是排名前五的致死原因。世界卫生组织报告称，到2035年，全球肿瘤患者可能达到2400万。但同时，在防治癌症的道路上，很多国家，尤其是发达国家的癌症死亡率实现了持续下降。本期，驻外记者带大家看看一些国家的防癌经验。

德国：每年公布“癌症地图”

德国权威健康机构罗伯特·科赫研究所和德国癌症登记协会合作，定期发布《癌症在德国》报告。最近一次报告指出，自2012年后，德国新增患癌人数基本处于停滞增长状态。同时，患者的5年生存率30年内获得了明显提升。这与德国癌症登记协会发布“癌症地图”密不可分。

德国癌症登记协会的主要任务是对每个联邦州的各种癌症资料进行数据合并、质量检查、分析、评估，然后发布。目前，该协会在各州成立了近50个登记处，主要设在当地的医学研究机构中。《生命时报》记者了解到，“癌症地图”每年公布一次，任何人都可以登录协会官网查询相关信息。比如某种癌症的区域分布情况：东德地区，女性乳腺癌较西部少1/4；南部甲状腺癌较北方高；柏林、不来梅和汉堡等城市的女性肺癌发病率最高。不仅如此，还有各类癌症发病率较高的分析，比如东德地区女性乳腺癌发病率较低，是因为当地女性有筛查习惯；大城市女性肺癌发病率最高，是由于她们吸烟更多，空气污染严重等。

各联邦州和地区会根据“癌症地图”的分布情况及分析，制定有针对性的预防措施。尤其是针对不同年龄段的人群进行早期癌症筛查，比如女性每两年要做一次乳腺癌和宫颈癌检查等。

德国还是全球第一个建立癌症登记系统的国家。对于癌症患者，会在医院等机构，登记其个人信息、疾病诊断，还有手术、放疗、药物治疗、激素疗法、免疫治疗、疼痛管理等详细信息，以便追踪治疗，为其提供最新疗法和健康信息。

德国洪堡大学健康学者克洛泽表示，通过“癌症地图”等手段，不仅有效控制了德国癌症发病率，也为患者、政府减轻了巨额医疗负担。▲

日本:定期体检+早筛

日本在癌症治疗方面有不错的成绩。日本国立癌症研究中心2016年公布数据称，由于老龄化严重，日本癌症发病率整体处于上升趋势，但癌症患者的治愈率在提升，多数癌症的治疗都有突破，尤其是胃癌、肝癌患者的死亡人数均大幅下降。

癌症在人体内形成有一个过程，所以越早发现越容易治愈。这不仅是世界公认的癌症防治关键点，也是日本在防控癌症上极其重视的地方。日本凡是年满20岁的人，一律每月缴纳国民年金（即医保），人手一本《国民健康保险》手册。各大医疗机构及私人诊所都会为有健康手册的人提供癌症筛查，女性重点检查乳房、子宫、皮肤等癌症发病率较高的部位，男性则是前列腺、皮肤、甲状腺、膀胱等。企业、政府机关积极向员工宣传健康知识，提高其“爱自己”的意识。而且，每年会为职员提供一至两次全面体检，40岁以上员工还可免费获得一次到国内最好的大医院检查的机会。

早从2009年起，日本厚生劳动省就开始了“女性特有癌症检测事业”，女性从20岁起，每5年都可领到乳腺癌等高发癌症的免费检查券，大大提高了癌症早期发现率。日本还把大便检查加入国民每年体检项目，增加了大肠癌的早期诊断率。

日本癌症治疗技术位于世界前列，政府非常鼓励癌症新型疗法的研究，促进了各种新疗法的涌现。除了防治癌症，日本还提出“与癌共生”理念。比如，金泽大学高桥丰教授针对不能手术的患者，提出“癌症休眠疗法”，通过精密计算，调整抗癌药种类和用量，让病人体内的癌细胞保持在稳定数量，从而延缓病情。

针对不能治愈的癌症患者，日本设计了完善的临终关怀制度，各地都有协助病人度过人生最后阶段的医疗机构。工作人员既包括医生、护士、药剂师，还有营养师、精神治疗师等，对患者进行全方位照顾。临终关怀工作不仅减轻了病人的身心痛苦，还会协助家属做好病人去世后的各种事务。▲

英国:增加预防宣传教育

在英国，卫生部统计数据显示，2011~2015年，平均每年治愈的癌症患者人数比上一个5年多出6500~17000人。英国癌症研究机构在对700万癌症患者病史进行研究后确认，英格兰和威尔士癌症患者在确诊后平均至少存活10年以上，最高达40年，比上世纪70年代延长1倍。英国国家医疗服务体系主要通过三方面推动全民防癌。

增加公众对预防及高发癌症早期症状的了解。近年来，英国非常注重向公众宣传“癌症可治愈”的概念。目前，疾病诊断技术更先进，治疗手段侵入性更小，早发现早治疗，癌症并没那么可怕，很多是可以治愈的。而且，政府将控制体重、戒烟限酒、规律运动、早期筛查等作为防癌健康教育的重点，鼓励民众以积极、阳光的心态面对癌症。以社区辐射社会是英国健康教育的一个特色，卫生部门挑选了几千人进行癌症预防及早期筛查的宣传教育培训，让他们向亲友传授相关知识，收到了非常好的效果。

重视早期筛查。英国国家医疗服务体系每年会针对不同癌症组织宣教和筛查，此类活动多由政府提供资金，通过媒体告知民众，哪些症状是癌症的早期表现，再由社区医疗机构对高发人群进行筛查。一些超市门口还设有移动CT扫描仪，有专业医务人员帮民众筛查癌症。另外，英国推出了免费接种计划，HPV疫苗让很多年轻女性免受宫颈癌之苦。

积极研发新技术和疗法。2018年5月，英国政府宣布使用人工智能和大数据诊断慢性病。英国政府在一份声明中称，到2033年，该计划每年将避免约2.2万人死于癌症，至少5万人在前列腺癌、卵巢癌、肺癌或肠癌的早期阶段被检测出来。目前，英国一些医院已把人工智能技术应用到很多领域，可在短时间内处理大量数据，为患者提供精准治疗和服务。▲

美国:

强制控烟遏制肺癌

美国癌症协会最新发布数据显示，美国癌症总死亡率在20多年间累计下降23%。1990~2015年，某几种癌症患者死亡率的降低程度相当大。比如，男性肺癌患者死亡率下降45%，女性下降8%；男性结直肠癌患者死亡率降低47%，女性降低44%。

即便如此，如何有效预防和控制癌症仍是美国医疗卫生领域的重要任务。在众多癌症中，肺癌作为发病率和死亡率增长最快的恶性肿瘤疾病为众人所知。2018年，美国因肺癌死亡人数为15.4万，占所有癌症死亡人数的1/4，吸烟是导致肺癌的首要危险因素，为此控烟成了美国的重头戏。

美国从20世纪60年代中期开始禁烟。1965年，美国国会要求在香烟外包装上标注“香烟有害健康”的信息。2009 年，美国食品药品管理局（FDA）正式获得管制烟草产品的权力。2017年7月，FDA 推出全面控烟计划，首次提出将香烟中尼古丁含量降低至非成瘾性水平，也是世界上率先通过削减尼古丁含量的方式进行控烟，这是对香烟产业的釜底抽薪。同时，美国法律一直禁止任何商家向18岁以下青少年出售香烟。法律还规定，任何人不得在酒吧、夜店、办公室、电梯、商店在内的公共场所吸烟，有些州甚至对有儿童的家庭做出“限烟令”。美国还通过烟草税的方式调节烟草生产，由于制烟成本提高，烟草公司也会提高售价，一定程度上遏制了吸烟人群增长。

根据FDA数据，美国吸烟率持续下降。2018年，约55%的成年吸烟者尝试戒烟，约7.5%的吸烟者表示他们成功戒烟，永久戒掉烟瘾的吸烟者比例从2009年的52%增加到2018年的62%。▲（本报驻德国、日本、英国、美国特约记者 青 木 李 珍 曹 劼 张东秀）