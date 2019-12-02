没症状的血管病更可怕

通常我们认为，生病了肯定会通过各种症状表现出来。比如，感冒了会打喷嚏，肠胃炎会恶心呕吐，心绞痛会胸部疼痛……但有些疾病的表现很“沉默”，一旦爆发，就像喷涌而出的火山，比有症状的疾病后果更严重。因此，对这类无症状或症状轻微的疾病要提高警惕，绝不能掉以轻心。

适应性高血压。正常情况下，高血压患者血压升高时会因脑血管痉挛，而出现头晕、头痛、面红目赤等不适表现。但适应性高血压就像“温水煮青蛙”，血压升高速度缓慢，由轻度到中度再到重度，患者逐渐适应了这种升高，即使血压升到很高，也感觉不到疾病的存在。临床中，这类高血压占一半以上，且以青少年及老年人居多。如果没有及时有效对付这个“静悄悄的杀手”，会出现严重后果，比如眼底出血、肾动脉硬化、脑血管破裂，最终引起高血压眼病、高血压肾病，以及脑卒中等并发疾病，甚至危及生命。

有以下几种情况的人日常需要监测血压：有高血压家族史、上了年纪、长期吸烟、饮酒、高盐高脂饮食、生活不规律者。如果已确诊为高血压患者，更要经常测量血压，以便及时发现血压波动。血压高不好，血压过低也不能忽视，都要及时进行调理。

无症状性房颤。房颤发病时心房会不规则乱跳、全身供血不足，大多数人反应较明显，会出现心慌、胸闷、乏力、晕厥和呼吸困难等不适症状。有些人表现出是这次发作有症状，下次又似乎不明显，甚至有人完全没有症状的情况，极易被忽视，进而引起心衰，表现为喘不上气、躺不平、脚肿等，严重者可能造成致死致残性的脑梗。

没有明显临床症状的房颤被称作无症状性房颤，它比有症状的房颤更危险，因为无症状就不会及时治疗，所以发生中风或心衰的可能性更大。不少患者是发生脑梗后才发现有房颤，但严重后果已经造成，一些患者甚至可能因此死亡。

心电图和心脏彩超作为经济又高效的临床诊疗检查手段，是确诊房颤的重要检查项目。已确诊为房颤的患者，需要接受专业的医学诊治；阵发性房颤患者，可考虑药物或非药物复律治疗；持续性房颤患者，需要进行抗凝抗栓治疗，约80%的房颤患者需要长期服用抗凝药。良好的生活习惯和对已有心血管疾病的良好控制，也可以预防相当一部分的房颤发作。▲