中药汤底的火锅，慎吃
杨璞
南京市名中医、南京市中西医结合医院主任中医师 颜延凤
天一冷，火锅就“火”了。近年来，随着人们对健康饮食的关注，中药汤底的养生火锅备受青睐。但吃前如果不注意辨证，可能养生不成反会伤身。
养生火锅里最常添加的中药以桂皮、枸杞、当归居多，看似很平常的三种药物，却存在多种禁忌。比如，桂皮虽可补元阳、暖脾胃、除积冷、通血脉，但对阴虚火旺、孕妇等人群却是禁忌，吃后容易上火和流产。枸杞是饮食中的常客，有滋肾、润肺、补肝的功效，但外邪实热、脾虚有湿及泄泻者忌服。正如《本草经疏》中记载：“枸杞，脾胃薄弱，时时泄泻者勿入。”原因是，枸杞性凉，而胃喜暖恶凉。当归属大补之品，能补血活血、调经止痛、润肠通便。但是，湿阻中满及大便溏泄者要慎服。
除了食材要辨证外，火锅这种饮食方式本身对有些人也不适宜。从中医的角度说，火锅中辣椒、胡椒、大蒜、葱等具有辛温香散作用的调料，可促进血液循环、利于驱寒，但辛辣食物对脾胃及肠道的刺激很大，尤其对于脾胃虚弱的人群而言，过多摄入不利于脾胃健康。此外，一些女性肾水不足、肝火过旺，火锅吃太多易伤体内津液及肾阴，诱发乳腺疾病、月经不调等。
很多人吃火锅时喜欢喝点汤，建议喝汤要趁早。否则，锅底涮得越久，汤中所含的亚硝酸盐含量越高，饮后不利健康。
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