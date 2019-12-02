最近，有人来咨询说：这段时间，我和老公一直在搞冷战，受到坏情绪影响，我们谁都不愿意低头，我都不知道该如何走出困局了？

这位朋友的问题，可能大部分人都遇到过，就是在两性关系中，遭遇冷暴力，往往会被各种负面情绪填满，搞得自己吃不好睡不好，每天精疲力尽还很伤心绝望。所谓冷战，其实就是“有话不能好好说”。它的本质，就是回避语言性的沟通。但它也是一种表达，表达了三种主要的情感。

1.表达回避。对于很多人来说，由于童年时期经历了一些创伤，可能在依恋和沟通方面，存在一些障碍，比如小时候有些孩子没有得到妈妈很好的照顾和爱，那么对他来说，爱就等于被伤害，越是感觉自己和一个人亲近，可能就会越回避。

2.表达惩罚。有一些人喜欢用冷暴力来表达惩罚，他们的意思是：你惹我不高兴了，我现在要用不理你的方式来惩罚你。最喜欢用冷暴力来表达惩罚的是自恋型人格障碍的人。对于这类人来说，他们的世界里没有别人，他们很难去真正的理解、共情别人。

3.表达拒绝。也有一些人，由于害怕自己被拒绝，因此也特别不擅长明确地拒绝别人。于是，他们会选择用一些特别的方式来表达他们的拒绝，比如：不回复信息、不正面沟通、总是躲闪等。面对这种表达拒绝的冷暴力，你可以选择“一走了之”来回应，也可以选择“好好把话说完”的方式来对待，具体要看自己的需求。

我们通常会建议人们“好好把话说完”，因为很多关系因为缺乏正式的“告别”，它们都会以某种“未完成事件”的形式在潜意识层面影响我们。只有真正完成告别，你才能够好好开启一段全新的关系。

若想要从冷战中脱困，你需要看清楚冷战的背后彼此的需求是什么，可以试试以下办法：

冷静下来，看见对方。你需要透过冷暴力，看见藏在后面的那个人，看见他的情绪、感受和需求。

看见自己。在看见对方的同时，也要学会看见自己，问问自己的感受、情绪和需求是什么。

最后，也是最重要的，以需求和目标为导向，不带情绪地平和沟通。总之，坦诚地面对自己，真诚地表达自己，才能从冷暴力中走出来。▲