西北妇女儿童医院儿保科副主任医师 宋晓红

鱼肝油是维生素AD的俗称。新生宝宝生长发育快，正常喂养下难以满足维生素A和维生素D的摄取，需要额外补充鱼肝油。那么，鱼肝油该怎么吃，如何才能最大限度发挥效果？今天好好聊聊这件事。

鱼肝油中富含的维生素A，是人体生长发育的必需物质。维生素A缺乏会引起皮肤粗糙、角膜软化以及夜盲症等，适量补充鱼肝油可防治维生素A缺乏。维生素D可有效促进钙、磷等物质吸收，促进骨骼生长，预防佝偻病。处于快速生长发育期的婴幼儿，及时补充维生素D尤其必要。鱼肝油中还含有不饱和脂肪酸，它是脑神经活力的重要营养物质，能促进智力发育。

一般来说，出生14天的宝宝建议开始补充鱼肝油，早产儿出生后一周就可以添加。每天服用1粒，一直吃到2~3岁。吃鱼肝油，也有相对比较适宜的时间。1.和钙一起吃。吃钙时，可以加鱼肝油一起吃，能更好地帮助钙吸收。如果不吃钙，也可单独喂，或吃奶吃饭时搭配着一起吃。2.上午吃。鱼肝油每天上午吃相对较好，此时宝宝精神饱满，正是一天身体活动开始的时间，营养成分能快速被身体吸收利用。加上此时宝宝多在户外活动，晒太阳一定程度也能帮助身体补充维生素D。

很多家长有疑问，宝宝经常晒太阳还需要吃鱼肝油吗？事实上，晒太阳是补充维生素D的天然途径，但要获得足量维生素D，需要满足很多条件。比如，阳光要充足、孩子暴露的皮肤范围要足够大、晒太阳的时间要足够长。而这些条件受到季节、气候以及生活习惯的制约和影响，不如口服鱼肝油方便。而且，小宝宝皮肤娇嫩，长时间暴露在阳光下可能会使皮肤受到伤害。因此，建议晒太阳的同时还是要注意补充维生素D，以保证摄入量达标。▲