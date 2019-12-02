看屏幕超1小时，影响大脑发育
近日，美国辛辛那提儿童医院的一项新研究发现，看屏幕时间过长，可能让儿童在语言和自我调节方面的能力下降。
研究人员招募了47名3~5岁的健康儿童接受核磁共振成像扫描，绘制了孩子们的大脑图像，并对他们进行语言和识字测试。儿童父母们则填写一份由美国儿科学会开发的评分系统问卷，其内容是关于孩子使用屏幕设备的时间以及他们与之互动的内容类型。
研究人员发现，每天独自使用电脑、电视和手机电子屏幕超过1小时的孩子，其大脑白质（影响语言、读写及认知等学习能力的物质）发育水准明显低于其他儿童。研究表明，过多地观看电视、平板和手机等电子屏幕与儿童注意力不集中、不良饮食习惯和行为问题有关。 屏幕时间过长也与语言发育迟缓、执行能力差以及亲子互动减少之间存在关联。因此，未满18个月的婴幼儿应避免使用电子产品，2~5岁的儿童，建议将屏幕显示时间限制设为每天1小时。同时，家长应规定，晚餐时或卧室内禁止使用电子产品。▲ （张 健）
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