专家访谈：为肿瘤防治贡献“中国方案”
本报记者 彭训文
受访人：朱军教授（北京大学肿瘤医院大内科主任、淋巴瘤科主任，泽布替尼中国关键性2期临床试验主要研究者）
问：泽布替尼在美国食品药品监督管理局（FDA）获批，您有何看法？
朱军：从大的时间范围来看，新中国建立70年、改革开放40年以来，我们在抗肿瘤领域，绝大多数时间是在等待、期待国外新药进入中国，希望能让中国患者用上药。而现在，泽布替尼这款药物是中国企业自主研发的，临床试验几乎是在国内外同步推进。美国FDA能够顺利批准泽布替尼上市，体现了对中国新药研发能力的认可，泽布替尼不仅能使中国患者受益，还能为海外患者服务，这是一个历史性突破。这种突破意味着我们在医药领域、新药研发领域向前迈了一大步。希望今后有更多中国新药出现，为中国患者提供更多的选择，并走向海外。
问：中国患者什么时候能够用上泽布替尼？
朱军：目前这款药正在接受中国国家药品监督管理局审批。如果从中国患者角度看，我们开展的泽布替尼多中心2期临床试验从2016年启动到现在，治疗有效的病人还在持续用药、观察，无论是近期疗效还是较长生存以及相关毒副反应观察，我们认为得到的数据是安全有效的，至少跟目前国外已经批准的同类药相比，不仅不差，甚至疗效和安全性方面表现更好。
如果泽布替尼在国内获批，更多中国患者将受益，同时积累更多的临床体会和经验，包括疗效和安全性数据，支持更多更深入的研究。当然我更希望中国企业自己研发的新药在国内上市后能制定合适的价格，让老百姓能用得上、用得起药，提高可及性。
问：近几年中国新药开始在国内获批并逐渐“走出去”，原因何在？
朱军：作为一个临床医学工作者，我深切感受到了中国医药业的进步，我觉得最根本的原因还是中国的全面发展，特别是改革开放40年来，在深化医疗和医药改革方面的进步，一起推动了中国肿瘤临床研究的发展。
在淋巴肿瘤领域的诊断和治疗中，我们进入了一个很好的发展时期，要更加紧密地与全国、全球同行合作，进一步推动诊断、治疗手段不断进步，落实好《“健康中国2030”规划纲要》提出的癌症防控计划，为肿瘤防治贡献“中国方案”。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn