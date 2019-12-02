专家访谈：为肿瘤防治贡献“中国方案”

受访人：朱军教授（北京大学肿瘤医院大内科主任、淋巴瘤科主任，泽布替尼中国关键性2期临床试验主要研究者）

问：泽布替尼在美国食品药品监督管理局（FDA）获批，您有何看法？

朱军：从大的时间范围来看，新中国建立70年、改革开放40年以来，我们在抗肿瘤领域，绝大多数时间是在等待、期待国外新药进入中国，希望能让中国患者用上药。而现在，泽布替尼这款药物是中国企业自主研发的，临床试验几乎是在国内外同步推进。美国FDA能够顺利批准泽布替尼上市，体现了对中国新药研发能力的认可，泽布替尼不仅能使中国患者受益，还能为海外患者服务，这是一个历史性突破。这种突破意味着我们在医药领域、新药研发领域向前迈了一大步。希望今后有更多中国新药出现，为中国患者提供更多的选择，并走向海外。

问：中国患者什么时候能够用上泽布替尼？

朱军：目前这款药正在接受中国国家药品监督管理局审批。如果从中国患者角度看，我们开展的泽布替尼多中心2期临床试验从2016年启动到现在，治疗有效的病人还在持续用药、观察，无论是近期疗效还是较长生存以及相关毒副反应观察，我们认为得到的数据是安全有效的，至少跟目前国外已经批准的同类药相比，不仅不差，甚至疗效和安全性方面表现更好。

如果泽布替尼在国内获批，更多中国患者将受益，同时积累更多的临床体会和经验，包括疗效和安全性数据，支持更多更深入的研究。当然我更希望中国企业自己研发的新药在国内上市后能制定合适的价格，让老百姓能用得上、用得起药，提高可及性。

问：近几年中国新药开始在国内获批并逐渐“走出去”，原因何在？

朱军：作为一个临床医学工作者，我深切感受到了中国医药业的进步，我觉得最根本的原因还是中国的全面发展，特别是改革开放40年来，在深化医疗和医药改革方面的进步，一起推动了中国肿瘤临床研究的发展。

在淋巴肿瘤领域的诊断和治疗中，我们进入了一个很好的发展时期，要更加紧密地与全国、全球同行合作，进一步推动诊断、治疗手段不断进步，落实好《“健康中国2030”规划纲要》提出的癌症防控计划，为肿瘤防治贡献“中国方案”。