9岁男童努力增重 成功为父捐骨髓

两个月前，9岁的马子彦体重才29公斤，为了捐献骨髓救父亲，他每天吃五顿，饭量从原本能吃半碗米饭变成一顿能吃一碗半米饭。体重终于增加了12斤，达到造血干细胞移植的最低要求。

11月29日，马子彦的父亲终于做了骨髓移植，子彦的身体状况也很不错。

33岁男子患白血病

9岁儿子骨髓配型成功

山东滨州邹平市码头镇的马秋收是一名普通的工人，今年33岁，上有七旬老父母，下有三个幼子，妻子在家照顾孩子，他每个月3000多元的收入就是这个七口之家的主要经济来源。今年6月，马秋收感冒了，一个月不见好，他到镇上抽血检查时被告知血常规异常，建议做进一步检查。7月16日，在山东省立医院，马秋收被查出患有急性淋巴细胞白血病，这个噩耗让他几近崩溃。

11月，马秋收在筹款平台上发起求助，他说：“因为自费药很多，几次化疗就花费了十多万，高昂的治疗费让原本困难的家庭陷入绝境。9月份骨髓配对成功，本来应该是很欢喜的事，但光手术费就需要30万，后面还有一系列康复治疗需要一大笔费用，家里已经无法支撑下去了，亲朋好友借了个遍，他们也都只是普通的农村家庭，收入微薄。但为了三个孩子，为了老婆，为了父母，我一定要坚强活下去，成为他们的依靠！”

12月1日，马秋收的堂姐马女士告诉北京青年报记者，马秋收是家中独子，没有其他亲生兄弟姐妹，其父亲已经73岁了，在老家以种地为生，其母亲患有精神疾病，生活无法自理，其妻子在家照顾两个不满2岁的双胞胎儿子，大儿子马子彦现在上四年级。“我弟家庭负担比较重，但我们亲戚也都比较团结，他妻子在家照顾孩子，我们就陪着我大爷带他看病。因为我大爷和大娘年纪大了，不适合捐骨髓，只能让子彦试试，9月份，配型成功后就决定让他来捐骨髓。”

为捐骨髓两个月持续增重

孩子每天吃五顿饭

马女士说，马秋收患病后，前期治疗就花费了18万多，医保报销后，自费花了不到11万元，而此次骨髓移植原本需要准备30万手术费，他们一家东拼西凑，最后总算交上27万多元。“我弟家变卖了家里的东西，主要是牛羊，凑了4万元，在两家网上筹款平台发起求助，一家筹了2万元，一家筹了5万元。我们在同一家单位上班，单位领导也很关心我弟的病情，公司前后捐了大概10万元。而我们这些亲戚也不富裕，有一个表哥条件好一点，拿出了5万元。而且，我们当地政府扶贫办在我弟弟生病后也很关心，资助了3万元，还把我弟弟家纳入了低保户。剩下的医疗费，我们刷了我弟弟的信用卡，打算报销后再还上。”

手术费交了之后，骨髓移植还遇到了个难题，马子彦太瘦了，体重只有29公斤，而造血干细胞移植的最低要求是35公斤。为此，马子彦的家人为其向学校请了假，到济南专注增重，准备捐献骨髓，并和爷爷一起照顾他爸爸。

马女士说，孩子非常懂事，很想救他爸爸，知道这个事之后也没说什么，只是拼命增重，硬着头皮一天吃五顿饭，但也不是想吃什么就吃什么，主要还是喝小米粥、吃馒头配咸菜，有时给他炒点菜，做点肉，喝点牛奶。“他有时说想吃什么，爷爷可能不给买，因为实在是条件有限，主要还是平时吃的小米粥、馒头多吃点，吃饱一点，有时看到孩子吃到咽不下去，真的很心疼。”

已顺利进行骨髓移植

父子身体状况良好

经过两个月的增重，马子彦的体重终于达到35公斤，可以捐献骨髓了。因为年纪小，马子彦在11月28日、29日分两次抽骨髓，总共抽了200多毫升。“有的大人抽骨髓都承受不住，但他很坚强，很配合，也不喊疼。”

11月29日，马秋收顺利进行了骨髓移植，预计十几天后可以出仓。马女士告诉北青报记者，骨髓移植前交给医院的医疗费目前已经花了十几万，如果没有什么意外，应该可以撑到弟弟出仓。“后续抗排异治疗的费用我们也还没考虑，之后再想办法，但子彦给父亲捐献骨髓引发关注后，我们已经收到了一些好心人的捐款，在网上筹款平台也发起求助。”

至于小子彦捐献骨髓后的情况，马女士说，目前，子彦的身体状况良好。“我们准备12月2日带他回老家，让他身体再恢复一下，然后就找老师看看他的学习进度，看还能不能跟得上。”

医生解读

捐髓为什么优先考虑亲属

山东省立医院血液科的隋医生告诉北青报记者，虽然国内有中华骨髓库，但考虑到供者的年龄、血型、配型等因素，一般都会优先考虑与患者有血缘关系的人，配型成功的概率比较高。为了骨髓移植供者和受者的健康，骨髓捐献者的体重要达到一定的重量，“体重太轻，采集的骨髓中，干细胞数也会较少，不一定能在患者体内植活”。

关于马秋收后续的治疗，隋医生称，目前骨髓已经植入马秋收体内，但是否成功得到出仓时才能知晓。“我们也希望顺利，但一般骨髓移植后，早期可能会有一些问题，还需要进行康复治疗。而且，马秋收相比其他患者比较特殊，他的染色体上有P-H+阳性基因，骨髓移植后一年左右需要额外服用靶向药。这种药目前也是医保不能报销的，这就要额外花费5万元左右。”（记者 戴幼卿）