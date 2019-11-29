本报特邀四川大学华西医院呼吸与危重症医学科专家

为慢阻肺患者集中答疑

●慢阻肺有哪些原因

黑龙江读者王女士问：我原本就有支气管炎的毛病，最近以为气候变化老毛病犯了。结果检查后发现是慢阻肺。我很纳闷，我平时不吸烟，也不喝酒，为什么会得慢阻肺呢？请问哪些原因会引起慢阻肺呢？

解答：慢阻肺的病因尚不清楚，可能是多种环境因素与机体自身因素长期相互作用的结果。吸烟是慢阻肺最重要的环境发病因素。此外，职业粉尘、化学物质、空气污染、社会经济落后、呼吸道感染、免疫功能紊乱、气道高反应性、年龄大、肺发育不良、遗传等因素，均与慢阻肺的发生发展有关。

●慢阻肺和肺心病一样吗

湖南读者张先生问：我患慢阻肺一年多，现在走路喘得厉害，前两个月一个老朋友因肺心病住院，请问肺心病和慢阻肺是一回事吗？

解答：肺心病是由于肺部疾病（最常见为慢阻肺）、胸廓疾病或肺血管疾病引起肺循环阻力增加，进一步造成右心室肥大，伴或不伴右心功能衰竭的一类心脏疾病。除了肺心病，慢阻肺还可引起自发性气胸、呼吸衰竭等其他并发症。由此可见，慢阻肺是肺心病的一个常见病因，肺心病是慢阻肺的并发症之一，两者密切相关，但不是同一种疾病。

●咳嗽半年就是慢阻肺吗

辽宁读者魏先生问：最近我总是咳嗽、气喘，上网查了解到，咳嗽3个月以上就要当心慢阻肺。我这种情况有小半年了，请问这是慢阻肺吗？若要确诊，需要查哪些项目呢？

解答：长期反复的咳嗽、咳痰、喘息是慢阻肺患者常见的临床表现，慢阻肺的确诊依赖于肺功能的检查，并需要医生结合临床综合判断。一般而言，40岁以上的人群，如果有长期吸烟史、活动后气促、咳嗽咳痰3个月以上，就应该警惕慢阻肺，需常规进行肺功能检查。建议您及时到医院就诊，请医生评估，完善相关检查。

●如何防哮喘发展为慢阻肺

吉林读者蒋先生问：我今年53岁，有哮喘问题20多年了。由于年纪越来越大，很怕自己以后发生慢阻肺、肺气肿这种病。请问，生活上我该注意哪些问题呢？

解答：针对这位患者的情况，首先应控制好哮喘，包括合理用药，避免触发哮喘的因素等。同时，应主动戒烟、杜绝二手烟以及生物燃料、化学物质暴露，远离空气污染严重的区域；加强营养、积极锻炼以增强抵抗力，避免感冒以及呼吸道感染的发生。每年应至少检测一次肺功能。

●慢阻肺如何分期

新疆读者黄先生问：我哮喘合并支气管炎有两年多了，慢阻肺一年多，走一二百米路、上三层楼就会喘得不行。听说慢阻肺可以分五期，请问是怎么区分的？我是几期？

解答：慢阻肺的特征是持续的呼吸道症状和气流受限。根据改良版英国医学研究委员会呼吸困难问卷，呼吸困难症状可分为5级：0级，剧烈活动时出现呼吸困难；1级，平地快步行走或爬缓坡时出现呼吸困难；2级，由于呼吸困难，平地行走时比同龄人慢或需要停下来休息；3级，平地行走100米左右或数分钟后即需要停下来喘气；4级，因严重呼吸困难而不能离开家，或在穿衣脱衣时即出现呼吸困难。据此分析，您的呼吸困难症状属于3级。为了判断气流受限的严重程度，需要做肺通气功能检查，建议您完善检查以明确慢阻肺及其具体严重程度。

●慢阻肺能否治愈

天津读者费先生问：我刚被确诊为慢阻肺，这种疾病是真的难受，会喘不上气。请问这个病现在能否治愈？

解答：慢阻肺目前不能治愈，只能通过规范地长期用药减轻患者的症状、阻止慢阻肺的进展及减少急性加重的次数。首先，最重要的一件事就是戒烟；对于稳定期的患者，目前主要的治疗方法是根据患者的症状和急性加重情况，长期吸入支气管舒张剂或支气管舒张剂和糖皮质激素联合制剂；如咳痰不便，可加用祛痰药物。呼吸衰竭者还需要长期的家庭氧疗甚至无创呼吸机治疗。如果症状突然比平时加重，建议患者尽快到附近医院诊治。

●喘不上气能不能运动

四川读者齐女士问：我由于慢阻肺问题而感到呼吸困难，但我老伴仍旧会劝我去多做运动。请问我上楼都会觉得喘，还适合做运动吗？如果选择做康复训练的话，是不是就可以代替运动了？

解答：慢阻肺是最适合做呼吸康复的人群，当然，其他慢性呼吸系统疾病也适合。康复训练需要在您的慢阻肺得到了充分治疗的基础上进行。建议您先到医院做心肺运动试验，再选择适合您强度的运动、时间及频率。运动是康复训练中的基石，您在这个过程中其实既做了运动，也完成了康复训练。

●慢阻肺会伤其他器官吗

河北读者梁女士问：我母亲今年53岁，患慢阻肺四年了。我看电视了解到慢阻肺会损伤很多器官，这是真的吗？

解答：这种情况是可能存在的。慢阻肺的系统性炎症反应可能会损害多系统靶器官，出现包括冠心病、高血压、肺癌、糖尿病、焦虑抑郁、骨质疏松等在内的多种合并症。患者一方面要对慢阻肺本身进行标准化的治疗，另一方面也要对合并症进行治疗。

●长时间吸氧可行吗

内蒙古读者吴女士问：天气寒冷，我即使是日常活动都会引起很厉害的喘息，有喘不过来的感觉，后来到医院检查诊断是慢阻肺。目前基本上没有采取治疗，家里买了制氧机，经常吸氧。现在觉得自己越来越离不开吸氧机了，但又担心吸氧太久不利于健康，请问吸氧机有使用时间的限制吗？

解答：慢阻肺治疗以药物为主，是否进行（家庭）氧疗应根据病情严重程度而定。原则上，在吸入空气时，动脉血氧分压低于55毫米汞柱，或者低于60毫米汞柱合并肺动脉高压、慢性肺源性心脏病（右心衰）或红细胞增多症的情况下，建议低流量（小于3升/分）氧疗，时间持续10~15小时/天，目标是动脉血氧分压≧60毫米汞柱或氧饱和度≧90%。所以建议该患者能尽早去医院检测动脉血气，以判断是否适合长期家庭氧疗。

●胸水是否源于慢阻肺

湖北读者刘先生问：我患有慢阻肺，最近做CT发现左侧胸腔积水，已经抽了两回，说是肺渗出。请问，这是不是慢阻肺引起的？慢阻肺不能治愈，那会不会再出现胸腔积水呢？

解答：从患者的描述，可以推测左侧胸水可能为渗出液。临床上，慢阻肺合并单侧胸水的情况多与患侧感染（包括结核）及炎症反应有关，而与慢阻肺本身关系不大。建议患者积极完善炎症指标、感染（结核）指标的检查。根据结果再进行病因分析，必要时也可以进行患侧的内科胸腔镜检查。▲（本专题由本报与四川大学华西医院呼吸与危重症医学科合作）