“气血充盈，百病不生。”中医认为，气与血是生命活动中的两大物质基础。河南省中医养生保健专业委员会副主任委员吕沛宛介绍，气是运行在人体内的精微物质，可激发和推动器官的功能活动；血即流动于经脉中的血液，能濡养脏腑、活跃精神。当人体气血充足时，神清气爽、思维敏捷、面色红润、皮肤光滑、毛发润泽、关节灵活，反之，容易出现精神恍惚、心悸不安、关节疼痛、消瘦或肥胖等问题。想辨别自己的气血是否充足，可从以下三处找出蛛丝马迹。

头发。中医认为，“发为血之余，血亏则发枯。”“血盛则荣于发，则须发美；若气血虚弱，经脉虚竭，不能容发，故须发脱落。”意思是说，气血充沛，头发会旺盛、有光泽，且不容易脱落；气血不足，头发得不到适当的营养，就会出现干枯、分叉、白发、脱发等现象。另外，头发的状况还与肾气相关。《黄帝内经》记载，肾“其华在发”。肾精充盈，头发乌黑茂盛有光泽；肾气亏虚，则头发干枯甚至脱落。

眼睛。“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精”。也就是说，五脏六腑的精气都上到眼睛，让它能看到东西。因此，眼花、视物模糊与五脏的气血亏虚都有关系，尤其是肝。“眼受血而能视”，眼睛之所以能看清东西，有赖于血的供应。血越足，看得越清楚；反之，就会出现重影、模糊不清等症状。而“肝藏血”，当肝脏受到损伤，或者熬夜等不良习惯使肝脏得不到充分休息时，肝血供应不上，就会出现眼花的情况。

手脚。当人体气血充足，其循环的速度也会较快，能够保证身体末端（四肢）有充足的气血供应，表现为四肢温暖。当气血不足，没有足够的力量运行到身体末端时，内脏阳气不能通达四肢，就会手脚冰凉。

气与血来源有两个方面。其一，遗传于父母的先天之精，无法改变。其二，脾胃运化的水谷之精气和自然之精气。因此，出现气血不足的情况，可通过后天调理脾胃、调整饮食进行改善。这里给大家推荐一些方法。

1.按揉足三里。足三里是“足阳明胃经”的主要穴位之一，常按揉可强健脾胃。有条件的情况下，可每周艾灸一次足三里，每次15分钟左右。

2.敲打脾经。坐姿、站姿均可，用手从小腿内侧近脚一端慢慢向上敲打至大腿内侧、腹部，两腿交替，每侧5~10次。上午9~11点是脾胃、大肠经当令，此时敲打效果更佳。

3.饮食多样。中医认为，肝藏血，动物肝脏含有造血所需要的物质，建议每天适量吃点鸡肝、猪肝。同时还要重视早餐。

4.晨间运动。晨起运动可助阳气升发，且对早餐有很好的消纳作用。建议每天坚持做八段锦、易筋经；慢跑30分钟或快走5000~8000步。