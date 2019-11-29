早产儿没那么“脆弱”
很多人都知道，早产与成年后的心脏、代谢、呼吸和神经精神疾病风险有关。但美国纽约西奈山伊坎医学院的一项研究发现，早产儿并不像想象的那么“脆弱”，大部分早产儿有很好的复原力。
研究者对1973~1997年在瑞典出生的250多万人的健康状况进行追踪，记录了22~27周、28~33周、34~36周、37~38周、39~41周胎龄的人群，无重大并发症的情况下，在18~43岁时的健康状况。结果发现，早产儿中大多数人能够健康长大，只有胎龄极早的22~27周的人健康状况不佳。
研究者认为，此前对早产的长期健康后果的研究，大部分集中在具体的不良结果上，很少对潜在的复原力指标进行评估。未来，需要进行更多研究，找出生命中的保护因素，以增强早产儿的恢复能力，助其健康成长。▲ （水 欣）
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