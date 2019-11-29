玉竹沙参煲猪肉润肺
广东省名中医、广东省中医院副院长 杨志敏
干燥的冬季，人们常有咽干、皮肤干燥等问题。在此，推荐一款润肺利咽、顺气止咳、缓和燥气的汤方。
取玉竹20克、沙参20克、罗汉果1/4个、陈皮1瓣、猪展（猪腱子肉）350克，食盐适量。陈皮浸泡切丝，猪展切块焯水备用。锅内加水煮沸，放入所有食材，大火烧开转小火煲1小时，调味即可。
方中，玉竹味甘性微寒，归肺、胃经，能补中益气、润心肺、生津止渴，适用于阴虚肺燥有热之干咳少痰、咳血、声音嘶哑等症状。沙参味甘、微苦，性微寒，可养阴清热、润肺化痰、益胃生津，能补肝肺之阴而去其虚火。药理研究表明，沙参所含的物质能调节免疫力、祛痰、抗真菌。罗汉果性凉味甘，具有清肺利咽、化痰止咳、润肠通便的功效，素有“良药佳果”的美誉；陈皮顺气化痰。几味合用，能缓解咽干不适、干咳无痰、皮肤干燥等症状，适合冬季干燥气候饮用，也同样适合长期吸烟、熬夜的人群保健饮用。需注意的是，此汤性凉，寒性咳嗽以及气虚、阳虚体质者请勿过量饮用。
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