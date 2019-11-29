住处安静少患中风
世界卒中组织的统计数据显示，全球1/6的人口在其一生中会受到卒中影响。近日，西班牙德尔马医院医学研究所、巴塞罗那全球卫生研究所、西班牙流行病与公共健康研究协会和美国布朗大学的一项联合研究发现，生活在宁静居住区有利卒中防治，而大城市中的噪音可增加中风风险。
研究人员以2005~2014年德尔马医院收治的近3000名缺血性卒中病人为研究对象，分析他们受噪音水平、空气污染和绿色空间对疾病的影响。他们还从加泰罗尼亚制图学院获取相关数据，以分析大气污染水平、巴塞罗那噪音地图和绿色空间的卫星图像。在综合考量了参试患者居住地区的社会经济水平和医疗水平后发现，生活在噪音大的地区，患缺血性卒中的风险增加30%；而居住在绿树成荫的环境可使该风险将低25%。该研究成果发表在《环境研究》期刊上。
研究报告的第一作者、德尔马医院医学研究所的罗萨·玛丽亚·韦凡科说：“我们发现了两条变化曲线，绿色空间越多，卒中严重性越低；噪音越多，卒中越严重。这表明，这两种因素在卒中病情发展中扮演着独立角色。”世界卫生组织建议，居住区交通噪音白天最高不能高于53分贝，晚上不能超过45分贝。（王晓雄）
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