广东高州人民医院王茂生：要建立与县域百姓需求侧相适应的健康服务体系

在11月25日召开的“强县域 千县行”全国片区交流会浙江站活动上，广东省高州市人民医院院长王茂生在介绍近年来取得的成绩时说：“县域医院要将专科建设能力做好。针对老百姓看病不要贵、不要难的需求，我们建立了一个需求侧的健康服务体系，做到了大病不出县，常见病不出镇，小病尽量在村里解决。”

广东省高州市人民医院院长王茂生

“医改的重点离不开专科建设，尤其是在县医院，更应该加强专科建设能力。”王茂生表示，高州市人民医院自2013年起，开始从无序扩张转型做内涵，从治疗转向健康，粗放管理转向精细管理，做慢病管理和健康预防，现在已经逐步形成了体系。

“作为试点医院，我们将公益性贯穿于整个医院制度，按照党建、文化、定位、章程、制度、人员六大任务去执行。在党建方面，打造了“班子有作为、支部有方法，党建有品牌，单位有典型”的四有工程，并将支部建在科室，实现一岗双责。通过多年的工作，仅制度就制定了700多份。”王茂生介绍，“我们一方面是建立了老百姓需要的大病、小病、常见病体系，另一方面以心脑血管、肿瘤、康复养老为中轴线做精准治疗。同时，经过科研界定了大概3000种疾病范畴，做重点专科和特色专科。”

王茂生表示：“建设专科时，我们采取了4S模式。基于现有人才（Staff）和技术基础（Skill），瞄准流失病种以点带面（Style），到多点驱动形成一个系统（System）。起初缺人、缺技术，我们就靠下沉省、县技术，请医生来对接。以前在县里很难做到创新，为此我们不断引进新的概念和技术，保证自己不会落后。多年来，我们就是通过‘借’人建平台来实现逐步提高。目前还在聘请特聘专家，教我们怎么做学科带头人。”

另外，王茂生还表示，一个县级医院要具备价值医疗的管理理念。“价值医疗，简单来讲就是从治疗效果、成本管控、患者需求三个维度达到最高性价比，做到优质、高效、低耗。目前，高州市人民医院已将平均住院日降低了2天，调整了手术结构，进行了成本管控，现在药占比，均收费用、门诊费用和住院费用都已降到了最低。

院方认为，不出县又能平价治大病治好病，是县域公立医院公益性的最大体现。据高州医院提供的数据，2018年均次门诊费用、人均住院费用仅占全国三级公立医院同类费用平均水平的68%和89%，一年可以为医保节省近亿元。该院提供高性价比的优质医疗服务，提升健康惠民的公平性、可及性。医院坚持公益导向，为缓解全国贫困学生心脏病手术难，把每年七八月份定为“救心月”。自去年7月启动“光明扶贫行动”，为高州23个乡镇免费筛查出有手术指征的白内障老人1030名。此外，为缓解山区边远百姓急救用车难和费用高的问题，该院救护车在茂名地区免费出车，每到公益日都会送医送药、下乡义诊，免费手术救治福利院残障儿童38人，让群众有了更多获得感。

“管理的关键还要从内部进行正向激励，让所有人员能上能下，。所以我们以公益为导向，用RBRVS系统做绩效，把DRG、CMI、第三方满意度、平均住院日、医保控费都算在里面，突出了危重病人、住院床天、技术能力、岗位风险和成本控制五大要素。而且，我们从网络、岗位、体系三方面反馈安全和满意度，并持续改进。”王茂生说。

“另外，我们最有还有一个特点就是互联网医院，基本实现了首诊在镇、双向转诊、急慢分治的模式。我们还独创了‘村医通’，让老百姓拿起手机就可以和三甲医院医生联系，在439个村都建立了群，靠700多名党员去维护。而且还建立了专家群，遇到解决不了的问题就直接粘贴到专家群。对于山区百姓，现在看病非常方便，村头就有可视网络会诊，平时拿手机就能在群里面询问。同时，利用互联网手段进行宣教效果也非常好。从网上、网下已免费培训村医2万多次。目前通过‘互联网+村医通’，门诊量减少了8万，真正做到了县强、镇活、村稳，上下联、信息通、模式新。”王茂生说。（董童）