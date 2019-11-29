家暴，会不会影响下一代？

从科学层面上看，遭受家暴之后果断分手，不只是为了让自己幸福，也是为了不殃及后代。

最近一段时间，家暴话题备受关注。起因是，11月25日，知名美妆博主宇芽发布了一条有关其遭到家暴的视频，在网上掀起轩然大波。

宇芽反映被其前男友微博主“沱沱的风魔教”家暴，公安机关随后介入调查，发现陈某（沱沱）自2019年4月初至2019年8月底多次对何某某（宇芽）实施拖拽、推搡、殴打等故意伤害违法行为（何某某的损伤程度未达轻伤或轻伤以上程度）。另查明，陈某还有通过微信实施威胁他人人身安全的违法行为，对此，公安机关根据《治安管理处罚法》分别给予其行政处罚，合并执行行政拘留20日，并处罚款。

如果遭受家暴而又决心不再在家暴下生活，就应当决绝地与施暴者分手。最高人民法院最近透露的数据是，近年来中国约74%的离婚是由女性提出的。这表明，女性在婚姻中对家暴的零忍受已经是最低要求和底线，而且还有更高的指标，即幸福、美满、和谐。如果达不到这一点，就可以坚定地与对方说再见。

再从科学层面上看，遭受家暴之后果断分手，不只是为了让自己幸福，也是为了不殃及后代。

暴力的基因会遗传给后代。施暴者本人并没有意识到，他们之所以有暴力趋向和行为，是骨子里有暴力基因。

暴力基因并非一个或一种，而是存在于人类基因组中，有多种类型。其中研究得比较多的是一种被称为单胺氧化酶A的基因（MAOA），如果发生变异，人的暴力倾向明显增加。而且，有这种基因的人还会生出具有暴力趋向的儿子。

即便暴力基因或许不会传递给后代，受到家暴的女性生育的后代也会智商低下，这是最新的一项研究结果所揭示的。

英国曼彻斯特大学厄韦尔曼团队，对3153对母子/母女是否遭受过亲密伴侣暴力进行评估，并探讨遭受亲密伴侣暴力与后代智商之间的关系。在研究期间，约1/5（585例，18.6%）的母亲称其遭受过暴力，时间范围是从怀孕开始至孩子出生后73个月内，其中17.6%的母亲遭受情感暴力，6.8%的母亲遭受身体暴力。

在排除了经济状况、孕期吸烟酗酒、围产期和产后抑郁风险等因素后，研究人员发现，遭受情感暴力的母亲与后代智商之间并无相关性。但是，在产前/围产期和产后遭受身体暴力的母亲所生的孩子，8岁时的智商得分低于未遭受身体暴力母亲所生的孩子。其中全量表智商降低2.8分，言语智商降低2.2分，操作智商降低2.7分。

而且，遭受产后暴力母亲所生的孩子，智商低于90（人群智商的平均水平）的概率增加了近3倍，其中言语智商降低较多，操作智商变化不大。

另一方面，基于文化和家丑不可外扬的心理，一些遭受亲密伴侣暴力的母亲也会极力掩饰所受到的暴力。这些母亲更有可能声称自己的孩子没有遭受源于父母的暴力，但是，这些孩子的智商往往更低。

由于这个研究是迄今为止最大的一项关于亲密伴侣暴力与后代智商关联性的研究，所得出的结果也受到重视。

因此，对于遭受亲密伴侣暴力的唯一有效的阻断方式就是，与施暴者分手，以免自身再受到祸害，同时更要避免殃及后代。

□张田勘（专栏作者）