多种“贵族药”开出“平民价”

近日，国家医保局、人力资源社会保障部印发《关于将2019年谈判药品纳入〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉乙类范围的通知》（医保发〔2019〕65号），正式公布了谈判药品准入结果。至此，2019年国家医保药品目录调整工作一锤定音。

2020年百姓用药会迎来哪些新变化？中国妇女报·中国妇女网记者与您分享部分参与本次谈判的专家们的解读和谈判背后的故事。

癌症、罕见病、慢性疾病以及儿童用药保障能力明显提升

11月28日，在国家医保局“2019年国家医保谈判准入药品名单新闻发布会”上，记者注意到，药品降价，兴奋的其实还不只是老百姓。

经过本轮调整，2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》共收录药品2709个，与2017年版相比，调入药品218个，调出药品154个，净增64个。

国家医疗保障局医药服务管理司司长熊先军介绍，此次医保目录将一批认可度高、新上市且临床价值高的药品调入目录，癌症、罕见病、慢性疾病用药以及儿童用药保障能力明显得到提升。

通过发挥医保部门“战略购买者”作用，以量换价推动药费大幅下降，多个全球知名的“贵族药”开出“平民价”，进口药品基本都给出全球最低价。

保守估计，这次通过谈判降价和医保报销，总体上患者个人负担将降至原来的20%以下，个别药品降至5%以下。

“每一分钱都是我们争取的焦点”

就在谈判前一周，吉林省社会医疗保险管理局刘宏亮在陪同国家医疗保障局领导到吉林省农村调研时，遇到一位年迈的母亲，她的女儿患有严重类风湿，无法独立行走，只能坐在轮椅上，就是因为个人负担太重无法选择疗效更好的药品。

“在谈判过程中，既要考虑群众期待和经济承受能力，又要考虑药品企业生存利益和研发成本，如何选取平衡点、达到供求双方的标准，我们深感千斤重担。每一分钱都是我们争取的焦点。”刘宏亮说。

复旦大学公共卫生学院教授胡善联介绍，在2019年国家医保准入药物价格谈判中，国家医疗保障局组织了一个药物经济学测算专家组，共遴选近40位来自全国医学和药科大学、研究机构和医疗机构的专家参与。

专家们充分运用国际参考价格。对10个发达国家、亚洲国家和境外地区的价格作为参考，鉴于我国人口和疾病的患病率情况，市场规模大的特点，希望谈判的价格能低于国际最低的参考价格。另外，充分发挥市场竞争的作用，对一些同类药品（如丙肝直接抗病毒药物）通过竞争性谈判，选取质优、最低的价格品种，大大节省治愈每一个患者费用。

作为谈判“对手”之一——来自诺华肿瘤公司中国区市场准入部的负责人邓阅昕说，“我感受到，今年药品目录谈判充分体现了国家对于特殊患者人群的关注与责任。国家医保局和测算专家们不仅对产品进行经济学的评价，同时全面考虑药品的社会价值和人文价值，很多患者人数寡的疾病，如地方病、罕见病的治疗药物都被重点评估。”邓阅昕说。

“有好的药物，等于手中有了好的‘武器’”

解放军总医院第五医学中心、国家感染病临床研究中心主任，中国科学院院士王福生表示，这次将治疗丙肝药物纳入医保，充分体现了党和政府对患者的关怀和关心。

目前在我国慢性丙肝临床诊治指南中，已经包括了相关慢性丙肝治疗新型药物及其方案。尽管医生对慢性丙肝还面临挑战，但王福生强调：“对临床医务工作者来说，有好的药物，等于手中有了好的‘武器’。”

深化医改使群众的获得感不断提升需要合力，既有制度护航，又需社会担当。

刘宏亮表示，每一个参与谈判的药品企业都是带着出价方案来的，当谈判价格已经低于企业预期的底价时，有些企业当时就作出了调整市场策略和管理运营的决策乃至企业根本性改革的战略性调整，最大限度地降低成本，并将降低下来的成本让利于社会，这个“当机立断”的调整以及“壮士断腕”的改革决心是我们谈判成功的关键因素之一，也充分体现了企业强烈的社会责任感以及对医保方案的认同。

“谈判是双向的，没有企业的大力支持，就无法形成今天医保、百姓、企业‘三赢’的局面，企业的真诚投入也给了我们自信。”刘宏亮说。（记者 耿兴敏）