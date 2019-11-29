南瓜银耳汤 滋润养血又安神

推荐：广东省中医院临床营养科

材料：南瓜250克，莲子（去芯）30克，银耳一大朵，红枣10颗（2~3人量）。

烹调方法：先把各种食材准备好，银耳温水泡发30分钟，去根蒂；南瓜去芯去皮切成块状，红枣和莲子洗干净，稍浸泡。在锅内加入适量清水，先放银耳和莲子，煮15分钟，放红枣再煮5分钟，最后放南瓜，混合均匀，煮至南瓜变软即可，出锅前根据各人口味加入少许盐(或糖)调味即可。

汤品点评：

这款汤有滋润养血、健脾安神的作用，是一款滋润可口、老少咸宜的汤，大家不妨试试。