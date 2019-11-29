系统性红斑狼疮不能只看症状

提到系统性红斑狼疮（SLE），有些人知道这是和人体免疫系统有关的疾病，但这种疾病有多严重？表现出来的症状有哪些？是不是症状越重，疾病就越严重？对于这些问题却不甚了解。中国人民解放军总医院风湿科副主任朱剑教授表示，判定疾病活动度不能只看症状。

SLE是一种自身免疫性疾病，可导致肾脏、血液系统、神经系统、消化系统、心血管、肺、皮肤、眼部等多器官组织的损伤，未得到及时有效的治疗将显著增高患者的死亡风险。SLE发病的核心机制之一是体内B淋巴细胞的大量活化，产生大量自身抗体，从而导致组织损伤。抗体就好比是人体“警察”，当有害物质即“坏人”进入身体后，免疫系统即“警察局”会派出大量“警察”，识别“坏人”，并及时消灭“坏人”。如果免疫系统出问题，派出的“警察”会去攻击自身正常的组织器官，“自身抗体”就是其中的“坏警察”。SLE处于活动期时，体内的“坏警察”数量增多，体内各器官受到的损害也就更严重。

系统性红斑狼疮是否处于活动期，需要通过患者近期的症状和体检数据来综合判定，而不能只依靠患者的主观感受。有些患者出现了皮疹、关节痛等症状，总是抱着“问题不大，等等看”的心态，拖延治疗。但是这些患者不仅没有等来疾病缓解，反而由于拖延治疗，使疾病活动度越来越高。

一般发现患者出现红斑、关节痛，医生都会给患者做比较全面的检查，其中就包括肾功能检查。系统性红斑狼疮很重要的病变部位是小血管，而肾脏有着丰富的毛细血管，所以肾脏是该病常见的受累器官。如果早期发现该疾病活动时，及时使用皮质激素和免疫抑制剂等可尽早把病人的肾脏病变控制住。如果一段时间内控制不住，病人往后肾脏病变进一步进展的可能性非常大。所以医生非常强调早期识别这些病人，及时进行积极地治疗。

如果患者出现皮疹、关节痛等症状时，要尽快就诊；如果没有症状，也要坚持每3个月的血常规、尿常规、肝肾功能、免疫球蛋白和补体等基本检查，从而及时发现疾病复发、及时调整治疗。

目前SLE的治疗药物有糖皮质激素、免疫制剂、抗疟药和今年中国刚批准上市的生物制剂等。生物制剂可抑制B细胞过度增殖分化，即减少“坏警察”的数量，从而达到降低疾病活动度、治疗SLE的目的。只有规范治疗，把病情控制在对各个脏器损伤相对最小的状态、药物的剂量控制在对病人副作用最小的范围，患者是可以长期处于缓解、保持良好的机能状态的。