提升艾滋病防治能力 切实维护人民群众健康

新华社北京11月28日电 在第三十二个世界艾滋病日前夕，国务院副总理、国务院防治艾滋病工作委员会主任孙春兰到北京市考察艾滋病防治工作，慰问防治工作人员和志愿者。她强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，完善艾滋病、重大传染病防控体系，促进工作重心下移、资源下沉，提升基层社区综合治理能力和水平，筑牢人民群众健康的防护屏障。

今年艾滋病日的宣传主题是“社区动员同防艾，健康中国我行动”。孙春兰考察了北京市海淀区疾病预防控制中心，同艾滋病防治主题宣传活动现场的专家和工作人员互动交流，了解防治科研、咨询检测、健康宣教等情况。她指出，党中央、国务院高度重视艾滋病防治工作，经过全社会共同努力，我国艾滋病疫情持续控制在低流行水平。各地各部门要继续加大工作力度，把艾滋病防治与实施健康中国行动紧密结合起来，针对艾滋病防治新特点，优化防控策略，健全服务体系，充分发挥社区组织优势，动员全社会广泛参与，共担防艾责任、共建健康中国。要更加注重预防为主、防治结合、综合治理，突出抓好重点地区、重点人群、重点环节的防控工作，做好贫困患者的救治救助，增强防治工作的针对性和有效性。

孙春兰来到海淀区上地社区卫生服务中心，观摩防治工作培训，了解社区预防保健、疫苗接种和信息管理情况。她强调，基层医疗卫生机构是疾病防控和健康管理的第一道防线，要综合运用家庭医生签约、“互联网+”等措施，积极开展健康综合干预。要抓好社区、校园健康教育，普及艾滋病可防可控可治知识，引导人们养成良好的行为和生活方式，提高健康意识和防护能力。要加强对医务人员甄别、诊治重大传染病技术的培训，及早发现疫情、就地就近处置，严防疫情扩散。要深化疾控体系改革，加强科研攻关和防治人才队伍建设，为防治工作提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 04 版）