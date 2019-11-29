■开始吸烟的年龄越早，成年后的吸烟量越大，也越难戒断。管住青少年“第一口烟”，是降低人群吸烟率的关键

最近，深圳市一名男子因在公交站台吸电子烟受到处罚，这是全国第一张电子烟罚单。与此同时，国家烟草专卖局等部门要求企业不得通过互联网销售电子烟，以保护未成年人免受电子烟侵害。

相对于传统烟草，电子烟是个新玩意。大凡新奇的东西，对于年轻人总是充满诱惑。电子烟最大的特点是“好玩”，不少年轻人将电子烟视为电子玩具，边玩边炫酷。而在初尝了电子烟的滋味之后，很快便转向尝试传统烟草。在具有高度成瘾性的卷烟面前，他们最终成为吸烟者。据调查，很多电子烟商把青少年作为营销重点，故意将电子烟标榜为“年轻”“时尚”“潮流”的代表，用“健康无害”等谎言误导消费者。很多未成年人挡不住广告的诱惑，通过互联网购买并开始吸电子烟。近年来，我国电子烟处于“野蛮生长”状态，由于缺乏国家标准，产品良莠不齐。目前，电子烟使用率在青少年人群中呈明显上升趋势。如果放任自流，失于监管，电子烟极有可能沦为青少年吸烟的“诱饵”，导致青少年过早吸烟。电子烟一旦形成规模，必将严重危害青少年的身心健康。

当今，烟草危害已经成为一个严重的公共卫生问题。深圳将电子烟与烟草“一视同仁”纳入控烟范围，其意义在于阻止烟草向下一代蔓延，为青少年筑起一道“防护墙”。如果青少年不再进入吸烟行列，那么烟民就像无源之水，将会越来越少。据统计，不少青少年首次吸烟是因为“出于好奇”，最终毁于“第一口烟”。开始吸烟的年龄越早，成年后的吸烟量越大，也越难戒断。因此，管住青少年“第一口烟”，是降低人群吸烟率的关键。只有让青少年对“第一口烟”没兴趣、买不到、买不起，才是控烟的治本之策。日前，国家卫健委等八部门印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》，倡导青少年“拒吸第一支烟”，成为“不吸烟、我健康、我时尚”的一代新人。这表明，我国将阻止青少年吸烟列为控烟行动的重点，此举将有利于从源头上减少“后备烟民”。

让青少年远离烟草，不仅关系到下一代的健康，也关系到国家和民族的未来。营造一个全方位的无烟环境，需要全社会共同发力，多部门齐抓共管，建立控烟长效机制。例如，市场监管部门要严厉查处违法向未成年人销售烟草制品行为，确保商家不向未成年人售烟，未成年人买不到烟。广电部门要加强影视作品中吸烟镜头的审查，严格控制影视剧中与剧情无关、与人物形象塑造无关的吸烟镜头，尽量删减在公共场所吸烟的镜头，不得出现未成年人吸烟的镜头。对于有过度展示吸烟镜头的电影、电视剧，不得纳入各种电影、电视剧评优活动。教育部门要全面推进无烟中小学校建设，中小学校园及周边不得违规销售烟草制品。

《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年，15岁以上人群吸烟率降低到20%；《国务院关于实施健康中国行动的意见》要求，实施控烟行动。这充分表明中国控烟的决心和力度。希望社会各方面齐心协力，为孩子创造一个清新的无烟环境，共同推动健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2019年11月29日 19 版）