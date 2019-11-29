乱补蛋白粉肾很受伤
黄先生原本患有慢性肾炎，他的儿女特别孝顺，逢年过节都带来很多蛋白粉，有一段时间，黄先生每天都用温水冲一杯蛋白粉，甚至把它当奶粉喝。可没想到的是，正是这些蛋白粉，却成为其肾病加重的“催化剂”。在最近的一次体检中，他不仅肾功能不全，而且还伴有严重的高血压、糖尿病。
其实，胃肠道功能正常的人，只需正常饮食，不必额外补充蛋白粉。而那些消化功能弱、易消瘦等人群，才需要适当补充蛋白粉。
常见的蛋白粉多以大豆为原料，属于植物蛋白，它与人体中的蛋白质并不是一回事，而动物蛋白才与人体蛋白相近，所以优质蛋白一般指动物蛋白。但是，不管是动物蛋白还是植物蛋白，都必须在人体内分解才能被吸收。在分解的过程中，动物蛋白产生的毒素少，而植物蛋白在分解过程中产生的毒素多，摄入的植物蛋白越多，产生的毒素就越多。毒素需要通过肾脏排泄，这就加重了肾脏的负担，所以肾功能不好的患者都要禁用蛋白粉。而一般性肾炎患者，即使肾功能正常，也不要服用蛋白粉。其实，人每天正常饮食，就能保证蛋白质的充足摄入，没必要额外补充蛋白粉。
（摘自《大河健康报》）
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