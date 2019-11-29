心肺复苏成功率低 应高度重视对心源性猝死的预防

11月27日深夜1点30分许，35岁的演员高以翔在录制综艺节目《追我吧》的奔跑过程中，发生心源性猝死，引起网友广泛关注。

《追我吧》节目组公布的相关声明中指出，高以翔倒地后，现场医护人员第一时间对他进行了抢救，并紧急送往医院，但依旧没有避免悲剧的发生。北京协和医院急诊科副主任徐军告诉中国青年报·中国青年网记者，即使在患者倒地的第一时间就进行心肺复苏，能完全抢救成功（指患者有良好的神经学预后）的几率也不是非常高，院前心肺复苏的自主循环恢复率为25%-40%，而我国心源性猝死患者最终能被抢救回来并完全恢复的概率只有2%左右。

徐军表示，老年人多因冠心病导致猝死，而年轻人心源性猝死的原因一般是心律失常，如室颤。“室颤发生后心脏无法正常工作，导致大脑供氧中断，而大脑对缺氧的耐受度非常低。猝死发生后，每延迟一分钟，抢救的成功率就降低10%”。

徐军建议，相对于依靠心肺复苏进行抢救，更应该把关口前移，高度重视对心源性猝死的预防。一些年轻人在发生心源性猝死前的2-4周，身体会发出预警信号，如胸痛、胸闷、晕厥、呼吸困难等症状。

徐军说，年轻人如果过度疲劳、长期精神压力大，也可能引发心源性猝死。在此期间若又发生了感冒，更要警惕由感冒引发的心肌炎，从而导致猝死。“所以，感冒时如果出现胸痛、胸闷等症状，也应该引起高度重视”。

预防心源性猝死，年轻人应注意劳逸结合，张弛有度。徐军表示，这个年龄段的人往往会因为觉得年轻体健，即便身体不舒服也没有引起足够重视，从而发生心源性猝死。

北京大学第三医院心血管内科医生张永珍表示，预防心源性猝死首先要改变不健康的生活方式。吸烟、不运动、熬夜过劳、应酬时大量喝酒、胡吃海塞是心源性猝死的四大原因。“改变不健康生活方式是基础，效果不佳时必须用药物控制。”同时，张永珍提醒有心源性猝死的家族史者，应进行检查。

除了过度疲劳，运动过量也会引发心源性猝死。据了解，《追我吧》是一个运动量比较大的节目。北京大学运动医学研究所朱敬先医生在接受中国青年报·中国青年网记者采访时表示，通常，两大人群会因为运动过量导致心源性猝死，第一种是先天性心血管疾病、心脏畸形等心脏病患者；第二种没有心脏病，但是参加了像马拉松这种挑战身体极限的运动，导致人体电解质紊乱，也可能发生心脏骤停。

朱敬先表示，一般因为运动过量而造成心肺功能的损伤，在运动员中比较常见，普通老百姓是很少见的。“如果要参加挑战身体极限的运动，应进行循序渐进的系统训练，否则就是以没有经过正规训练的身体，去做运动员该做的事情。”朱敬先判断，高以翔在凌晨剧烈运动，这个时段人的身体应该处于休息状态，所以他可能是持续疲劳和挑战身体极限两个因素叠加，导致意外发生。

作为一名运动医学医生，朱敬先并不提倡夜跑，“因为夜晚人体的激素分泌水平和代谢水平比白天低，如果强行运动的话，容易对身体造成损伤，这种损伤持续累积起来是比较危险的，而夜跑猝死并不是没有先例。”

“部分人群在发生猝死之前身体会有一些征兆。”朱敬先补充说，如果出现头晕、恶心、心慌、胸闷等症状，就应该及时停止运动、休息，否则容易发生意外。

中国青年报·中国青年网记者 刘昶荣 鄢光哲 来源：中国青年报