寒冷易引发关节疼痛，保暖是首位

冷空气入侵，长沙的气温犹如坐过山车，忽上忽下。原本就患有骨关节疾病的中老年群体更难熬，冷风一吹，骨关节就隐隐作痛。

据湖南省人民医院关节与运动医学科专家告诉记者，近日，因气温骤降引发关节疼痛而前来医院就诊的患者明显增多。专家提醒，寒潮来袭，为避免关节受凉而引发疼痛，市民一定要做好保暖工作，同时中老年人群体应避免意外摔伤引起骨折。

寒潮来临前别让肩背受凉而引发疼痛

来自长沙的莎莎（化名）今年19岁，是湖南某大学一名美术生。近一年以来，莎莎的肩背部总是反反复复疼痛，但由于疼痛的症状比较轻微，一直未去医院就诊。11月25日，长沙的气温骤降，莎莎的整个肩背部疼痛加重，甚至严重到手臂都抬不起来，家人这才感到严重，陪同她来到医院就诊，诊断显示莎莎患上了肌筋膜疼痛综合征。

“在当前的气温环境下，很多人都会出现肩部、背部等部位疼痛的症状。”湖南省人民医院关节与运动医学科主任医师王靖解释，肌筋膜疼痛综合征是由不正确的身体姿势引起，加上寒冷天气的作用，就会引发肩背部明显疼痛，任何年龄段的成人都可发生，尤其是有不良姿势习惯的人群，久坐伏案、运动姿势异常、肩关节负荷过重、关节过度运动等，都可以引起肩背肌肉、腰背肌肉劳损，进而在寒冷天气的诱因下，引发严重的肩背及腰背疼痛。

“针对这类疼痛，预防最关键的在于日常生活中养成良好的姿势、正确的运动模式，在寒冷天气下要做好保暖工作，背部可穿着保暖的羽绒背心等以改善血液循环。”王靖认为，除此之外，应注重肩背肌肉协调性练习，肌肉放松、拉伸等；提重物时，注意双肩负重以平衡双肩受力，掌心朝前减少肩部肌肉的负荷；在取高处物品时，可先动身，再动肩。

加强平衡性训练可减少冬季跌倒损伤

家住岳麓区的陈娭毑今年80岁，上周住进了医院，由于她在家中做运动时不小心，结果摔倒在地上，家人赶紧将她送往医院，经过一系列检查，陈娭毑被诊断为意外摔伤引起的股骨径骨折，无法行走只能卧床养病。

“由于中老年人不少患有骨质疏松症，再加上冬季天气湿冷，地面湿滑，很容易摔倒引起骨折，普通的平地摔跤就可以引起中老年骨质疏松性骨折。”王靖介绍，常见的骨折部位为腕部、脊柱椎体、髋部等，尤其是髋部骨折，其危害性更大。寒冷冬季，中老年群体应警惕意外摔伤导致的骨质疏松性骨折。

“引起骨质疏松性骨折的主要原因有两个，一是骨质疏松的内因，二是跌倒等外力原因。”王靖介绍，对于这类疾病，除了必要的治疗手段外，调整生活方式很有必要。中老年群体可多食用富含钙的牛奶，饮食注重低盐、适量补充蛋白；生活习惯上，避免吸烟、酗酒；慎用影响骨代谢药物，如糖皮质激素、抗凝剂、抗惊厥药等。同时，选择适当的运动方式，中老年群体可适当选择户外运动，进行肌力锻炼和康复治疗，根据膝关节情况适当步行，每天5000步至10000步，也可骑自行车，或练习太极拳，增加肌力、增强平衡能力，减少跌倒；还可使用预防跌倒的髋保护垫，防止在寒冷天气下意外摔倒引起骨折。

平衡性训练可提高关节稳定性，防止跌倒，减少跌倒的相关性损伤，身体健康的人可以尝试。最简单的训练方法是：单足站立在一个比较稳固的椅子上，用单足站立，尽量保持平衡，维持这个动作10秒，重复10次至15次，换一条腿再重复该动作。下肢肌肉力量练习可采取静蹲，肩胛、背、腰靠墙，手臂自然下垂，小腿与地面垂直，膝微弯，屈曲角度选用膝关节无疼痛的位置。

膝关节疼痛患者可通过局部保暖改善疼痛

近期，50岁的林娭毑出现了膝关节疼痛。由于患上关节疾病多年，一遇到寒冷天气，林娭毑的疼痛就会反复发作。近日，医生诊断她患上了双膝骨性关节炎。

“因为天气变冷引发膝关节疼痛而前来就医的人数明显增多，在总体就诊人数中约占60%。”王靖介绍，受凉后出现膝关节疼痛，多见于中老年群体。若患者之前患有骨性关节炎或髌骨软骨软化、滑囊炎、肌腱炎等基础疾病，疼痛症状会更明显。寒冷还可以引起肌肉收缩甚至痉挛，导致膝关节疼痛。常见的关节炎有骨关节炎和类风湿关节炎等，类风湿关节炎是由自体免疫引发的关节炎，是慢性全身性炎症性疾病；而骨关节炎是常见的一种关节退行性病变，好发于承重关节和多动关节，如膝、手、髋和脊柱等。

“患有关节炎、肩关节、肩袖损伤等退行性病变的人群，容易在冬季出现疼痛症状，寒冷是引发疼痛的最大诱因。”王靖解释，天气变冷、气温骤降，人体关节周围的血管就会收缩，导致血液流通不畅产生代谢产物，而这些代谢产物如果不能及时有效清除，慢慢的就会蓄积在关节周围，一旦累积的浓度变高，就会加剧疼痛。再加上冬季人们穿衣臃肿，体重增加，人体膝关节承受的力量也会增大，因此更容易引起膝关节疼痛。

王靖提醒，这些关节部位的退变性疾病引起的疼痛，通常可以通过局部保暖改善疼痛，膝关节可以佩戴柔软的护膝保暖，不建议佩戴支撑很强的护膝来进行保暖，避免肌肉萎缩，陷入恶性循环。日常可多用热水泡脚，保证关节部位血液循环。

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专家支招如何预防老年人跌倒

长沙晚报11月27日讯(全媒体记者 杨蔚然)哪些因素容易导致老年人跌倒？中南大学湘雅三医院老年心血管内科副教授江凤林认为，年龄大于60岁、走路不稳、患有骨质疏松症或关节炎，或是家里有门槛、使用有轮子的家具、卧室没有夜灯、居室灯泡低于60瓦、马桶和洗澡的地方没有扶手等借力设施等，都是导致家中老人跌倒的原因。

家属或陪护者发现老人跌倒，不要盲目将老人扶起，正确的处理方法是：判断有无骨折，要及时到医院做CT等检查；判断疾病的性质，比如是短暂性脑缺血发作，还是脑中风；判断是否为猝死，应立即让患者平卧在硬木板上，若是心源性猝死，要迅速进行心肺复苏、叩击心前区、胸外心脏按压和口对口人工呼吸等，并及时与急救中心联系，争取时间抢救病人。此外，江凤林提醒，要注意家居生活小细节。

浴室：是老年人最容易跌倒的地方，如果家有老人，建议浴室的地面应铺上防滑垫，墙上应装置扶手。浴室装有稳固的扶手，老人跌倒时能即时抓住扶手；在马桶旁装扶手可帮助老人较容易起身及坐下，尤其对脚部无力的老人有益。另外，建议老年人用浴凳坐着洗澡，可防头晕。

厨房：许多家庭的厨房灯光不够亮，给老年人带来安全隐患。如果厨房的门槛过高，对脚无力的老人也会造成不便。常用的东西应放在随手可及的地方，别放在高处或低处，避免老年人得蹲下身体取物，起身时可能头晕跌倒。

睡房：睡房晚上最好开着一盏小夜灯，方便老年人半夜醒来走动时有足够的照明。有些睡房地板的板片脱落，导致地面凹凸不平，容易跌倒，应尽快修补。

鞋子：穿合适的鞋子，能降低跌倒的风险。建议每次买新鞋前测量脚形，无论在室内或室外都应穿合脚、防滑的鞋子。（记者 罗悦）