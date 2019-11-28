● 过度劳累猝死的原因很多，主要是社会生活节奏加快，压力逐渐增大，尤其在医疗、IT、媒体等领域，发生概率比较大。

● 时代高速发展，催生了人们急切的追求工作高速度、高数量、高质量。

● 当健康与事业两者发生矛盾时，要首先考虑健康问题，只有身体健康，不走极端，才能够事业和健康兼顾。

11月27日，台湾35岁演员高以翔，在节目录制过程中晕倒意外离世，使人们的目光再一次聚焦在“猝死”“过劳死”等话题上。前不久，上海30岁的麻醉师汪金健突然离世；44岁春雨医生创始人兼CEO张锐因过度劳累，突发心肌梗死去世……年轻的生命匆匆逝去，令人心痛。类似这样的熬夜猝死、过度疲劳造成的死亡的新闻屡见不鲜。

数据显示，按时起居的人群患病比例为12.3%；起居不规律的人群疾病状态的比例则在30%以上。最近频频出现猝死，背后原因到底是哪样？如何平衡人生事业与健康？我们又该怎样去预防？中国妇女报·中国妇女网记者进行了相关采访调查。

社会生活节奏快，压力大易引发过度劳累

公司职员李鸣（化名）告诉中国妇女报·中国妇女网记者，之前从事互联网工作，会不可避免加班。后来转到传统行业，就是为了让自己“慢下来”。有一段时间因为压力大而抑郁过，后来发现生活节奏还是要慢下来，他认为事业重要，身体健康更为重要。

职场某社交平台发布了一份名为《2017年度职场热搜话题大盘点》的报告。根据这份报告，38.3%的职场人每周要加班3~4次，更有25.5%的职场人表示每天都要加班。

记者在微博上搜索“你会为拼事业而牺牲健康吗”的话题，网友们各抒己见。有人说，猝死越来越年轻化，一部分原因可能是年轻人刚刚上岗，工作量大，压力也大；有人说，如果不是职场的工作压力和社会生活环境的压力，没有几个人愿意为了所谓的拼事业牺牲自己的健康甚至生活。也有人说，健康和事业并不冲突，关键是怎么去面对，劳逸结合……

哈尔滨师范大学副教授崔修建认为，过度劳累猝死不是一个新鲜话题，只是近年来，有大量鲜活的案例冲击了人们的视野，引起了人们的关注。过度劳累猝死的原因很多，主要是社会生活节奏加快，压力逐渐增大，尤其在医疗、IT、媒体等领域，发生概率比较大。

事业不该与健康互相矛盾

有资料显示，巨大的工作压力导致我国每年“过劳死”的人数达60万人，已超越日本成为“过劳死”第一大国。而且，“过劳死”的平均年龄也从44岁降到37.9岁，并有继续下降的趋势。那么在什么情况下容易引发“猝死”？

武警广西总队医院副主任医师唐存贵告诉记者，“过劳死”原因很多种，主要还是心源性猝死，心源性指的是心脏的原因，包括心脏疾病，比如急性心梗、过度劳累、情绪压抑等情况，或者其他疾病引起的心脏事件的发生。如果一个人作息不规律，身体得不到足够的休息，身体机能得不到及时的恢复，当有感冒呼吸道疾病或心血管疾病等时，劳累时更容易诱发猝死。

深圳大学硕士生导师陈继英教授说，事业和健康，本不是一对矛盾的关系，然而在现实社会生活中，有许多人没有处理好这两者的关系，由此造成了终生遗憾。他认为，健康问题是第一位的，没有了健康，事业干得再好，也有违“初心”。真正的成功，应是事业与健康的双赢，当两者发生矛盾时，要首先考虑健康问题，只有身体健康，才能把事业做得更好，做得更久远。其实，健康本就指身心健康双层含意，心理健康的人，不走极端，能够事业和健康兼顾。

解放军信息工程大学教授陈鲁民认为，这些“过劳死”者大都有一个特点，干起活来不要命，是拼事业的“拼命三郎”。这种拼搏精神固然可嘉可敬，但一定要尊重客观规律，尊重科学，不要以为自己的身体就是取之不尽用之不竭的银行，一味地透支健康，忽视养生和锻炼，追求快速高效，结果可能会酿成人生悲剧。但身体是有极限的，血肉之体不是金刚不坏之身，你不尊重这个极限，不善待身体，就一定会遭到无情的报复，甚至堕入“过劳死”的行列。健康和事业并不冲突，关键是我们怎么去面对。劳逸结合，注意休息和锻炼。

树立健康工作的良好观念，切实维护劳动者权益

据国家心血管中心统计，我国每年心源性猝死高达55万，据全球之首。但是目前在我国心脏骤停的抢救成功率极低，能够抢救存活的患者不到1%，远低于发达国家平均15%的抢救成功率。 猝死在日常生活中，防不胜防。再加上猝死这种病是治疗不好的，只能靠预防来降低发病概率。

唐存贵建议，戒烟戒酒，避免精神过度紧张或者过度兴奋，保持良好的心态，如果有心脏疾病的时候，请及时就医，做好药物治疗。保护好心脏功能，当感觉有身体不适的预兆时，更要注意休息，尽量不要长期熬夜，平时加强锻炼，比如快走慢跑，加强营养均衡摄入，提高机体抵抗力。

在北京工作近十年的文字编辑路遥（化名）说，加班加点工作，也是为了有更好的收入，因为房贷、孩子学费等开支不少。很多时候也不想熬夜，但是没有办法，上有老下有小，必须在工作上付出很多时间。

崔修建说，如今是高速发展的时代，对工作要求标准高、催生了人们急切的追求工作高速度、高数量、高质量。从某个方面来说，为了追求更高质量的生活，有些人加班加点，超负荷工作，还有些家庭压力，“4+2+1”家庭模式，给自己施加了一些压力，但是也要重视身心健康，如果明知有一些小疾病的隐患，要及时诊治。避免容易积劳成疾啊，最后导致悲剧的发生。

据了解，《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

第三十八条规定 用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日。第三十九条规定 企业因生产特点不能实行本法第三十六条、第三十八条规定的，经劳动行政部门批准，可以实行其他工作和休息办法。

同时，国家为了维护职工休息休假权利，调动职工工作积极性，根据劳动法和公务员法制定了《职工带薪年休假条例》。

北京市瑞晶朋辉律师事务所律师徐小禄认为，保护劳动者，不能只是纸上生硬的法规，而应当成为全社会有温度的共识，劳动者和用人单位都要树立健康工作、长远工作、依法工作的良好观念，减少和远离“过劳死”，切实维护劳动者权益。（记者 陈姝）