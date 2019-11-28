演员高以翔猝死离世！心源性猝死9大疑问，专家一次解答清楚

11月27日，演员高以翔在录制节目时因心源性猝死离世，年仅35岁。

对此，《追我吧》节目组就高以翔去世一事发布声明称，11月27日在节目的录制过程中，高以翔奔跑时突然减速倒地。经过两个多小时的全力抢救，医院最终宣布高以翔心源性猝死。



《追我吧》节目组官方微博发布声明

国家心血管病中心发布的《中国心血管病报告2018》显示，预估中国每年发生心源性猝死54.4万例。心源性猝死，为何频频夺人性命。

为此，健康时报记者采访了上海交通大学医学院附属新华医院心血管内科副主任医师许之民，关于心源性猝死的种种疑问，专家一次性为你专业解答。

问：心源性猝死到底是什么?

心源性猝死是心脏性猝死的学名，指心脏突然停止跳动，导致脑部及其他重要脏器的血供中断，如果没有及时救治会导致死亡。

问：身体健康、体检没问题的人可能心源性猝死吗?

身体健康、体检没问题的人，处于高度疲劳、高度紧张的状态下会有发生心源性猝死的可能；另外，心脏问题很复杂，也可能存在患者之前没有做过心电图等体检，或者体检过程中没有发现问题的情况。

问：心源性猝死的高危人群有哪些?

首先，心源性猝死比较容易发生在一些本身患有心脏疾病的人群中；另外，强烈的情绪刺激、持续性超负荷工作、高强度运动，都会造成心脏处于应激状态，导致原来健康心脏发生意外骤停也会引起心源性猝死。

问：心源性猝死高危人群，提前有没有征兆，有什么征兆?

部分心源性猝死有征兆，例如悲剧发生前几个小时或两三天内发生不明原因的昏厥，如卧床或睡眠时呼吸困难、烦躁不安等胸闷、胸痛、乏力、心慌等症状，都是心源性猝死的征兆。

问：运动是否会引起心源性猝死?

运动可能是引起心源性猝死的一个原因。运动引起的心源性猝死病因比较复杂，一时难以判断清楚具体情况，但是共同之处就是大运动量高强度运动所诱发，因此如果从事高强度运动，有必要进行心肺运动功能检测，科学评估运动能力，才能避免运动性猝死的发生！

问：感冒与猝死有联系吗?

感冒期间 如果持续高强度工作或者过于劳累，会引发重症或爆发性病毒性心肌炎，这就非常严重，也是造成青壮年猝死的一个病因。

问：Frank 症(耳垂有个横杠)和冠心病是否有关系?

《新英格兰医学期刊》曾刊发文章指出，耳垂皱褶可能是冠心病的一种表现。美国医学家在尸体解剖中发现凡死于冠心病者，耳垂皮肤几乎都有一条皱纹。有些医生和专家认为Frank 症(耳垂有个横杠)和冠心病存在有一些联系，但目前学术界观点并不统一。

问：心源性猝死急救黄金时间是多少?

心源性猝死急救的黄金时间为4分钟，如果病人发生心源性猝死，没有在4分钟内对其进行有效的心肺复苏，会导致病人脑死亡，之后抢救过来的可能性就会很小。

问：心源性猝死抢救成功率不足1%，是否是真的?为什么?

在公众场合确实存在出现心源性猝死抢救成功率低的现状，因为在公众层面还未普及心肺复苏技能，且自动除颤仪并未在公共场合普遍安置。(记者徐婷婷 实习记者王艾冰)