孕期必看！想要做运动？这篇运动指南请收下

11月17日，今年40岁、怀孕8个月的准妈妈黎莉莉完成了上海马拉松，这着实让大家捏了一把汗，不少人担心这样剧烈运动会影响到腹中胎儿。那么，怀孕的时候可以跑步吗？怀孕的时候应不应该运动？哪些运动孕妇可以做？如何做运动？今天，这一篇解惑值得你收藏！

一、怀孕的时候可以跑步吗？

怀孕期间能不能运动取决于每个人不同的状态和体质，有的准妈妈怀孕期间蹦蹦跳跳都没有问题，而有的准妈妈甚至咳嗽一声都有可能引起胎儿的流产。

想要跑步应该量力而为，了解自己身体状况，最好咨询医生，并制定适合自己的运动计划。

二、怀孕的时候该不该运动？

当然是可以的。孕妇适当运动可以促进胃肠蠕动、改善便秘，可帮助控制孕期体重、改善孕妇血糖，对自然分娩有好处；还可增强孕妇的自信心，降低产后抑郁的风险。

三、哪些运动孕妇可以做？

准妈妈应适当运动，如散步、慢跑、游泳、瑜伽和健身操等，都是推荐的安全运动形式。

四、如何做运动？

运动频率每周2~3次、每次30~40分钟为宜。但孕期运动最好在运动专家和围产专家的共同指导下实施，以自己的感觉为度。

怀孕初期和后期，建议孕妇最好选择一些低强度的运动。

涨知识：

怀孕初期（1~12周），胎盘在子宫里未长牢，剧烈运动刺激子宫收缩容易导致流产。因此怀孕初期，可适当辅以一些低强度运动，如散步、瑜伽等，一般不建议剧烈运动，特殊体质除外；

怀孕中期（13~27周），孕妇可以适当增加运动量。这个时期孕妇运动，会带动胎儿一起运动，有利于胎儿的发育，这时慢跑是可以选择的，也可根据自己情况，选择其他运动；

怀孕后期（28周后），孕妇体重快速增加，孕肚明显，这时孕妇的行动不是很方便，也不适合剧烈运动，因为剧烈运动可能导致胎膜早破或子宫收缩，导致早产。

需要注意的是，有特殊情况的孕妇不适宜超负荷运动：

1.患有心脏病、泌尿系统疾病的孕妇。

2.患有妊娠期高血压疾病者。这类患者由于血压不稳定，也不适宜做运动。

3.曾经有过流产史，或是有流产先兆的孕妇不适宜做运动。

4.前置胎盘，阴道出现了不规则出血、提前出现宫缩等现象的孕妇。

5.怀双胞胎的孕妇。

6.轻微活动就会引发子宫收缩的孕妇。

7.正常活动时会呼吸急促、心跳加快的孕妇。

本文由第三军医大学第一附属医院产科副主任医师刘惠云进行科学性把关。