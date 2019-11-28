胰岛素制剂如何保管？
胰岛素是糖尿病患者的治疗药品，胰岛素的储存也很复杂，而且不同的药品储存上也有一些差异，尤其在炎热的夏季，糖尿病患者更应该存放好胰岛素，以免使胰岛素发生变质，影响血糖的控制。
胰岛素要如何存放？
因为胰岛素是一种蛋白质，所以最适宜的储存温度是2～8℃。在30～50℃时，各种胰岛素都会部分失效，在55～60℃时各种胰岛素会迅速失效。但温度也不能低于零度，胰岛素冰冻后即会变性，失去生物活性，失去降血糖的作用。此外日光直射和振动，都会影响胰岛素的效价。如发生冻结、沉淀、凝块或色泽变黄就不能再用了。
胰岛素须在有效期内使用，过期后不能再用。瓶装胰岛素打开后(用注射器抽过)可在冰箱2～8℃保存1～3个月。胰岛素笔芯在未使用前，应储存在2～8℃环境中，一旦安装在笔上(正在使用的胰岛素笔芯)就应在室温存放，不能再次放入冰箱中，且必须在一个月内用完。
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