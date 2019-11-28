服药期间饮食应避开哪些坑？

吃了头孢消炎药不能喝酒，“双硫仑样反应”对你来说不再陌生，但各种药物服用期间的饮食禁忌还有哪些坑是需要避开的？南医三院药学部主任陈文瑛为大家带来满满干货。

药+酒：不仅是“双硫仑样反应”

陈文瑛提醒，服药期间应尽量避免与可影响药物疗效的食物同服。首当其冲的是酒。除了头孢等抗感染药物会与酒精发生反应出现危险之外，酒还会对多种药物产生负面影响。

大量饮酒可以造成酒精中毒，抑制肝药酶活性，减缓药物排泄。服用阿司匹林时喝酒，可损害胃黏膜及导致隐匿性胃出血；注射胰岛素和降糖药时喝酒，可导致低血糖昏迷和乳酸性酸中毒；冠心病患者刚服完硝酸甘油，沾酒可以导致血压下降、昏厥；降压药、利尿药碰到酒，同样可导致低血压乃至休克；部分催眠类药物与酒同服，会引起呼吸中枢抑制……

另外，吸烟能使人体外周血管收缩，影响药物吸收；烟碱可以加速药物代谢，降低药效。

药+茶：会导致补铁补钙失效

茶中含有鞣质（单宁），它容易与铁、钙、锌等金属离子形成复合物沉淀, 阻碍吸收。胃蛋白酶、胰酶、淀粉酶等遇到鞣质同样会发生反应 ,降低酶的活性乃至失效。另外，茶中所含的茶碱和咖啡因属于中枢兴奋药，如果服用了安定、苯巴比妥等抑制中枢神经的镇静催眠类药物，饮茶会使药效下降。咖啡、奶茶同理。

药+果汁：服降脂药不可喝西柚汁

有一类果汁对肝药酶有明显抑制作用，以葡萄柚（西柚）汁最为典型，还包括黑桑葚汁、野葡萄汁、石榴汁、黑山莓汁等。它们可以导致洛伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀等降脂类药物药效明显增加，不良反应明显增加。吃一片降压药，被西柚汁翻倍成5片，低血压不要太凶险。

此外，大部分心脑血管类药物和安定类药物、环孢素等免疫抑制剂都会被葡萄柚汁大幅度激发药效。

不能与特定药物同食的水果还有：

香蕉、橘子：服用利尿剂如螺内酯（安体舒通）、氨苯喋啶、阿米洛利等期间，钾会在血液中滞留，若同时再吃富含钾的香蕉、橘子、桃子等，体内钾蓄积更加严重，易诱发心脏、血压方面的并发症。

鳄梨（牛油果）：鳄梨含酪胺(一种被认为是参与神经传递作用的物质)，如果在吃单胺氧化酶抑制剂（如抗抑郁药物如氟西汀、帕罗西汀、舍曲林等；司来吉兰、呋喃唑酮、异烟肼等）的同时大量食用鳄梨，会导致头痛和血压升高。

药+牛奶：降低抗菌药物和铁剂药效

牛奶中的无机金属离子（钙、磷、铁）可与喹诺酮类(如诺氟沙星)、四环素类、土霉素、红霉素类、甲硝唑等抗菌药物结合形成不溶性螯合物，影响吸收，降低抗菌作用，使药物疗效降低，甚至完全失效。牛奶中的钙离子可与铁剂在十二指肠发生吸收竞争，使铁剂吸收减少。

药+咖啡：加剧布洛芬的肠胃刺激

咖啡含咖啡因，可乐中含有古柯，它们都会刺激胃酸分泌，会加剧布洛芬对胃黏膜的刺激，严重时还可诱发胃出血、胃穿孔等疾病。

药+热开水：导致部分药物失效

酶类药物、维生素C、B1、B2等药物受热易被氧化破坏而失效；止咳糖浆类药物需要靠黏度来覆盖患处，受热后糖浆会被稀释因而影响疗效；另外很多抗菌药物遇热也不稳定。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）