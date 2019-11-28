骨痛合并贫血肾病 警惕多发性骨髓瘤

医学指导/南方医科大学第三附属医院血液内科主任陈琪

现代生活节奏加快，腰椎病颈椎病多发，很多年轻白领久坐腰酸背痛也是家常便饭。殊不知有些严重的疾病往往隐蔽其中，比如多发性骨髓瘤，七成的患者早期症状就表现为骨痛，但人们却很容易误认为就是太累了、腰椎颈椎劳损一类。往往等到查出了贫血、肾功能不齐了，才能诊断出真正病因。

青年男子全身酸痛以为是疲劳

28岁的小王突然觉得全身骨头酸痛，最初他以为是工作疲劳所致，没太在意，谁知休假回来后，疼痛反而有加重的趋势。三周后，他去了附近的医院看骨科，医生给他开了三个月的止痛药，吃药的时候疼痛可以减轻，但是症状反复发作，遂转入南方医科大学第三附属医院骨科求诊，因发现他的球蛋白明显增高，骨科医生联合血液科医生进行会诊，最后诊断为多发性骨髓瘤。

八成半患者到中晚期才就诊

南医三院血液内科主任陈琪介绍，在血液肿瘤里，大家普遍熟知的是白血病、淋巴瘤，其实多发性骨髓瘤已超过急性白血病，位居血液系统恶性肿瘤的第二位。然而，由于人们对这个疾病的认识度非常低，加上其症状无特异性，85%以上的患者就诊时病情已到中晚期，治疗效果较差。

多发性骨髓瘤其实是一种血液系统的恶性肿瘤，是由于骨髓中的浆细胞异常增生引起的。该病好发于中老年人，平均发病年龄55~60岁，随年龄增长，发病率快速增加，且男性多于女性。

起病多样，很容易被误诊

陈琪介绍，多发性骨髓瘤的典型临床表现主要有以下几种。

一是高钙血症。主要症状有呕吐、乏力、意识模糊、多尿或便秘等。

二是肾功能损害。这是常见的严重并发症之一。若及时治疗，30%左右的肾功能可以逆转。

三是贫血。

四是骨痛。骨痛是本病的主要特征之一，是最常见的早期症状，约占70%，随着病程进展可以变为持续而严重，多为腰骶、胸骨、肋骨疼痛等。

五是感染。该病患者因免疫力下降出现感染的风险较正常人高出15倍，最常见且较为严重的是反复细菌性肺炎和尿路感染，败血症等；病毒感染以带状疱疹最为多见。

六是高黏滞血症。血液黏性过高的多发性骨髓瘤患者不到10%，可发生头晕、眼花、视力障碍，并可突发晕厥、意识障碍等。

此外，有的患者会表现为舌体肥大、腮腺肿大、腹泻或便秘、皮肤黏膜出血倾向或者有瘀斑等。

陈琪说，由于多发性骨髓瘤起病多样，患者就诊时很容易走错科室，比如发现肾功能异常就诊肾内科，出现骨痛、骨折、脊髓压迫等症状就诊骨科等，然后在这些科室被发现了其他相关的指标异常，最终确诊才转至血液科。

据介绍，化疗是本病的主要治疗手段，新化疗药物的应用、个体化治疗方案设计、合理利用医疗资源是近年来本病疗效提高的关键因素。一般来说，在确诊初期选择较优的治疗方案，可以尽早尽可能地对该疾病进行有效的治疗和控制。对于相对较年轻的患者，通常会在治疗一段时间后选择造血干细胞移植，以取得更好的疗效。

近年来，整体治疗理念及新药的应用大大延长患者生存时间，早期发现，早期治疗，效果更好。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）