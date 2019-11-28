动物研究揭示：两性肾脏细胞存在显著差异

美国南加州大学研究人员近日在《发育细胞》杂志上发表研究报告称，他们完成了对小鼠肾脏的详细解构，首次揭示了两性肾脏细胞的关键差异。研究人员表示，他们的研究成果将有助于医生区分肾脏疾病对男女病患的不同影响，会使众多肾脏病患者受益。

在该研究中，南加州大学再生医学和干细胞研究中心主任安德鲁·麦克马洪和他的团队，将成年雄性和雌性小鼠肾脏单细胞RNA测序与原位表达研究和细胞谱系追踪相结合，以达到对肾脏组织细胞进行逐个观察，解构肾脏的目的。这些研究揭示了细胞的多样性和显著的性别差异。他们发现，在与激素调节、肾脏疾病和肾脏关键生理活动相关的基因表达上，两性之间差异明显。例如，两性在肾元近端负责调节血压的酶的基因显出明显不同的表达特征。肾元近端是对葡萄糖、金属离子等基本因子和解毒药物进行再吸收的主要组织。

虽然该研究对象是小鼠肾脏，但研究人员在论文中指出，对小鼠器官的理解是人类疾病建模和细胞方法修复受损系统得以快速进展的基础。此前，已有很多基于小鼠器官的研究被证明可以加速对人类疾病的了解。

麦克马洪指出，小鼠和人类之间在急性肾损伤易感性方面有许多相似之处。他们的研究首次将复杂器官解构为单个细胞，确认了每个细胞内的所有基因活动，以前所未有的细节水平重建了肾脏，一系列新发现可以增进科学家对可能影响药物试验、药物毒性和细胞重编程的遗传程序的理解，最终会让更多人受益。

目前，研究人员建立的在线数据库已经开放，任何人都可以进行访问，在肾脏解剖框架中查看基因—细胞关系。（记者刘海英）