研究称语言能力比数学能力更重要

在我们的普遍印象中，要做一个程序员，就必须要有很强的数学能力。但美国华盛顿大学的一项新研究表明，要更快掌握计算机编程技能，语言能力可能比数学知识更重要。研究人员3月2日在《科学报告》杂志上发表论文称，具有强大语言能力的人学习编程语言的速度更快、学习效果更好。

在实验中，研究人员对36名从未学习过编程、母语为英语的成人志愿者学习通用编程语言Python的能力进行了研究。在这些志愿者展开学习之前，研究人员对他们的语言能力、计算能力、问题解决能力、注意力、工作记忆力等进行了测试评估，并对其进行了全面的心理测验，包括三个1.5小时的行为测试和一次静息状态下的脑电图扫描。研究人员认为，静息状态下的脑神经活动模式可以预测一个人学习第二语言的速度，也就是语言学习能力。

在所有测试完毕后，这些志愿者开始进行Python语言学习，参加10节45分钟的在线指导课程。研究人员则对每个志愿者的学习情况进行了追踪，并在最后通过学习率、陈述性知识的掌握以及编程操作的精确性等指标对他们的学习效率进行了评估。研究人员发现，语言能力是志愿者学习效率的最强预测指标，天生语言学习能力强的人学习编程语言更容易、更高效。除语言学习能力外，推理能力、记忆能力也与编程语言学习效率有关，但相关性要小一些，而数学能力的相关性则更小。

研究人员指出，他们的实验性研究是基于学习现代编程语言类似于成年后的第二种自然语言学习这一假设，是第一项将自然语言能力的神经和认知预测因子与学习编程语言的个体差异联系起来的研究。研究结果表明，在现代编程教育中，数学能力的重要性可能被高估了。（记者刘海英）